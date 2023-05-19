Diyarbakır'da Çiftçi ve Arıcılara 12,5 Milyon TL Destek Sağlandı

Diyarbakır'da Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Projesi' kapsamında çiftçi ve arıcılara son 4 yılda toplam 12,5 milyon TL destek sağlandı. Programda konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın hayvancılık konusunda Türkiye'de ilk 3'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

Diyarbakır'da çiftçi ve arıcılara son 4 yılda 12,5 milyon TL destek sağlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ortaklığıyla 2021 yılı "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Projesi" çerçevesinde 278 üreticiye 800 bin TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile de 162 arıcıya 4 bin 50 arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçi ve aracılara son dört yılda toplam 12,5 milyon TL destek sağlandı.

Programda konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın hayvancılık konusunda Türkiye'de ilk 3'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

Son 4 yılda çiftçilere yem bitkilerini desteklemek üzere 12,5 milyon TL değerinde destek sağladıklarını hatırlatan Vali Su, "Diyarbakır, her sektörde önemli potansiyele sahiptir. İlimiz, Türkiye'de hayvancılık konusunda ilk üçe giren illerden birisidir. Hem büyükbaş hayvan hem küçükbaş hayvan varlığıyla önemli bir potansiyele sahiptir. Tabi hayvancılığın geliştirilmesi malumunuz yem en önemli unsuru teşkil ediyor. Bu anlamda yem bitkilerinin önemi çok önemlidir. Bu çerçevede ilimizde yaklaşık son 4 yılda yem bitkilerini desteklemek üzere 12 buçuk milyon lira değerinde çiftçimize destek sağladık" dedi.

Diyarbakır'ın arıcılık bakımından da önemli bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Su, "İlimiz arıcılık bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. 20 yıl önce ilimizde yaklaşık 30 bin arı kovanımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 900'e yakın çiftçimiz arıcılıkla iştigal ediyor ve 150 binin üzerinde kovana erişmiş durumdayız. Burada yaklaşık 9 buçuk milyon lira değerinde bir projeyi hayata geçiriyoruz. Özellikle biz bu projede gençler ve kadınlarımıza yönelik ağırlık veriyoruz. Bu çerçevede arı kovanı dağıtımında da 18-40 yaş arası gençlerimize bu kovanları veriyoruz ki, onlar da kendilerini geliştirsinler" diye konuştu.

Kentin üretilen 2 bin 100 tonun üzerindeki bal üretimiyle Türkiye'de 19'uncu sırada yer aldığını söyleyen Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, deprem bölgelerinde arılar için lazım olan yüzde 100 hibeli şeker dağıtımını ilave ederek arıcılığı kalkındıracaklarını ifade etti.

Atalar, "Diyarbakır'da dağıtmak üzere bulunduğumuz yem bitkileri, hayvancılık için vazgeçilmez olanlardan bir tanesidir. Yaklaşık 585 bin büyükbaş hayvan, ve 2 milyon 85 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ilk üç il arasına giren bir konumdayız. Dolayısıyla hayvancılığın gelişmesi için en önemli girdilerden bir tanesi yem maliyetinin karşılanmasıdır. Bunun için bitkiler çok önem arz etmektedir. GAP idaresi başkanlığımız, büyükşehir belediyesi başkanlığımız ve üreticilerimizin katkılarıyla 4 bin 50 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır ilinde ürettiğimiz 2 bin 100 tonun üzerindeki bal üretimiyle Türkiye'de 19'uncu sırada yer alıyoruz. Arılar için lazım olan bakanlık tarafından deprem illerinde karşılanmak üzere yüzde 100 hibeli şeker dağıtımını da ilave ederek, arıcılığımızı inşallah kalkındıracağız" şeklinde konuştu.

GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ise, çiftçilere 4 bini aşkın arılı kovan destek sağladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Tarım Kırsal Kalkınma kuruluşumuzdan bu yana sürekli olarak odağımıza aldığımız, önemli destekler verdiğimiz, pilot projeler uyguladığımız bir alandır. Biz çiftçilere 4 bini aşkın bir kovan desteği vereceğiz. Burada kovan desteği arılı olacak. Ona ilaveten arılarla ilgili eğitimler de vereceğiz."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bahçesinde düzenlenen 'Yem bitkileri ve arıcılık desteği' programına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum amirleri, çiftçiler ve arıcılar katıldı.