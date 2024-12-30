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DİKA, Mardin OSB'lerine 80 milyon lira enerji desteği sunacak

DİKA, Mardin OSB'lerine 80 milyon lira enerji desteği sunacak
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Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesine 40 milyon ve Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesine de 40 milyon olmak üzere toplam 80 milyon lira enerji desteği sunacak.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesine 40 milyon ve Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesine de 40 milyon olmak üzere toplam 80 milyon lira enerji desteği sunacak. 100 milyon liralık projeye DİKA'nın 80 milyon liralık katkısı, bölgedeki sanayi altyapısının güçlendirilmesine önemli bir katkı sunacak.

DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki ekonomik altyapının geliştirilmesinin ajanslarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Aniç, Mardin Osb'lerinin altyapılarının iyileştirilmesi için sağlanan desteğin bölgenin kalkınmasında büyük bir rol oynayacağını ve bu destekle birlikte Mardin'in üretim kapasitesinin artırılacağını söyledi.

DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, "Kalkınma ajansı olarak bölgenin öncelikleri çerçevesinde bir planlama yapıyoruz. Bölgede ekonomik altyapının geliştirilmesi bizim öncelikli gördüğümüz alanlar içerisinde. Bu kapsamlı çalışmalar bizim açımızdan memnuniyet verici. Cazibe merkezleri destekleme programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir program. Mardin ilimiz de destek alan iller arasında. Bu kapsamda yaptığımız başvurularda birinci ve ikinci Osb'nin altyapılarının iyileştirilmesi ile ilgili önemli bir kaynağı bölgemizde kazandırdık. Her biri 40 milyon olmak üzere toplamda 80 milyonluk bir desteği birinci ve ikinci Osb'ye tahsis ettik. Birinci Osb'de enerji verimliliğinin geliştirilmesi, ikinci Osb'de ise enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen projelerde, hem bölgenin kalkınmasında öncü olacak hem de Mardin'in daha geniş ölçekte üretim kapasitesine sahip olmasına katkı sağlayacak iki projenin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Kalkınma ajansı olarak önemli bir başarı. Cazibe merkezlerini destekleme programları kapsamında bugüne kadar ilk kez iki projemiz birden onay aldı. Alacağımız destekler de bugüne kadar sağladığımız en yüksek destek tutarıdır. Bu vesileyle yılı ciddi bir desteği ilimize kazandırmış olmanın mutluluğu ile kapatıyoruz. Cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında sağladığımız kaynaklar bize merkezi yönetim bütçesine aktarılan kaynakların dışında bir kaynaktır. Bu vesileyle ek bir kaynağı projeyi kazandırmış oluyoruz. Benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz, bölgemize ve ilimize daha yüksek kaynakları kazandırmaya devam edeceğiz. Ekonomik altyapının iyileşmesi, sanayinin güçlendirilmesine devam edeceğiz. Bu vesileyle valimize, projenin geliştirilmesine katkı sağlayan Yeşilli Kaymakamımıza, 1. OSB başkan vekilimize ve ajanstaki çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Proje kapsamında alınan enerji desteğinin Mardin için önemli bir adım olduğunu söyleyen Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Nasır Duyan ise, "Dicle Kalkınma Ajansı'na birkaç ay önce bir proje hakkında müracaatta bulunduk. Bu proje, Mardin ve Mardin OSB için çok önemli bir proje. Hem gelir hem de maliyeti düşürme açısından çok iyi bir proje. Bizim için çok gurur verici bir gün yaşadık. Protokolü imzaladık. Mardin'imize hayırlı olsun. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, valimiz, DİKA Genel Sekreteri olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gururlu ve mutluyuz. Dicle Kalkınma Ajansı, kuruluşundan bu yana Mardin OSB'ye ciddi katkılar ile destek veren bir kurumdur. Bizim açımızdan özellikle bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki projelerde de beraber imza atacağımıza olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

İkinci Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mahmut Acay da, 2013 yılında kurulan Mardin 2. OSB'nin enerji altyapısının 2022'de DİKA'nın katkılarıyla tamamlandığını, yeni projeyle birlikte 30 yıllık enerji sorunlarının çözüleceğini belirtti.

Bu proje sayesinde sanayi bölgesindeki elektrik kesintilerinin son bulacağını ve bölgenin istihdam kapasitesinin artırılacağını kaydeden İkinci Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mahmut Acay, "2013 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından, 209 sicil numarasıyla kurulmuş bir OSB'yiz. Kurulduğumuz günden bu yana altyapılarımızın hepsini tamamladık. Enerji altyapımızı 2022 yılında Kalkınma Ajansımızın katkılarıyla tamamladık. Enerji altyapımızın sorununu tamamen çözecek enerji nakil hattımızı Dicle Kalkınma Ajansı sayesinde tamamlıyoruz. Valimizin başkanlığında protokol imzaları atıldı. İkinci OSB'nin 30 yıllık enerji sorunu çözülecektir. Bu zamana kadar köylere giden sulama hattından besleniyordu enerjimiz. Bu bizim için büyük bir sıkıntıydı. Enerji düştüğü için sürekli olarak elektrikler kesiliyordu. Şu an bu sorunlar çözülerek tamamen bize ait bir enerji merkezi ile direkt buraya çekeceğiz. Bundan sonraki aşamalarımız binalarımızı yükseltmek. İlk etapta hedefimiz 5 bin kişiyi istihdam etmek. Şu an burada 2 bin civarı insan istihdam ediliyor. 2022 yılında cazibe merkezleri programı kapsamında enerji altyapımızı Dicle Kalkınma Ajansı sayesinde bitirdik. Şimdi de enerji nakil hattımızı kalkınma ajansımızın hibesi sayesinde yapacağız. Toplam proje bedeli 50 milyon lira. Yüzde 20'sini biz, yüzde 80'ini yani 40 milyonunu ajans bize hibe olarak desteğini sağlıyor. Destekten ötürü, valimize, genel sekreterimize, çalışanlara teşekkür ediyorum. İnsanlar çalıştıkça kendi evlerine yürüyerek gidip gelme mesafesinde iş buldular. Terörden de kurtulacak bu bölge. Yatırımın yapılması, kalkınması ve hemen Suriye kapısında açılacak olması bize büyük bir heyecan veriyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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