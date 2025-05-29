Dicle Elektrik'ten Güneydoğu'ya 120 milyar liralık yatırım

DİYARBAKIR - Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 6 ildeki yatırımlarının açılışını, bu yıl ilk kez Diyarbakır'da düzenlediği DicleFest'te bölge halkı ile yaptı.

Merkez Kayapınar ilçesi Park 75'te kurulan festival alanındaki açılışa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 2013 yılından bu yana bölgede yaptığı yatırımlarla dijital dönüşümden altyapı yenilemelerine, AR-GE çalışmalarından teknoloji odaklı çözümlere kadar birçok projeyi hayata geçiren Dicle Elektrik, hizmet bölgesine 60 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. Önümüzdeki 5 yılda ise 60 milyar lira tutarında ek yatırım hedefleniyor.

Açılışta konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, çocuklara ve gençlere hitap eden inovatif yaklaşımı için Dicle Elektrik'e teşekkür etti. Vali Zorluoğlu, "Bireylerden başlayarak kurumlara, yatırımcılara, devletlere kadar iş yapabilmenin en önemli unsuru enerjiye sahip olabilmektir. Bu bakımdan enerji, tarihten bu yana uluslararası ve devletlerarası ilişkilerde çok önemli bir güç unsuru olarak yerini muhafaza ediyor. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye yüzyılı vizyonu içerisinde ülkemizin enerjide kendine yetecek bir kapasiteye ulaşması gerekiyor. Bununla ilgili ciddi adımlar da atılıyor. Bir yandan bölgemizde petrol arama faaliyetleri büyük bir ivme kazandı. Öte taraftan devletimizin stratejik anlamda kıymet verdiği doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Karadeniz ve Akdeniz'de çok önemli mesafeler kat edildi. Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali de tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye'nin üzerinde çalıştığı emek verdiği yenilebilir enerji kaynaklarında da yatırımlar artarak devam ediyor. Türkiye'nin bu enerji yatırımlarıyla hedefi, Türkiye yüzyılında enerji ithal eden değil kendi enerjisini üretebilen, kendine bu anlamda yeten bir ülke haline gelmesidir" dedi.

"Elektrik su kadar önemli bir enerji türü"

Dicle Elektrik'in özellikle Diyarbakır merkez ilçelerinde ve diğer kırsal ilçe merkezlerinde önemli yatırımlar yaptığını memnuniyetle takip ettiklerini belirten Zorluoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dicle Elektrik'in 5 yıllık stratejik hedefleri arasında yer alan kırsal alanı düzenleme ve buralarda kaliteli kesintisiz enerjiyi sunma hedeflerini doğru buluyoruz. Finansman anlamında da ayırdıkları bütçenin yüzde 60'ı gibi bir rakamı kırsal altyapı yatırımlarına harcayacaklarını görmek memnuniyet verici. Valilik olarak tüm kurumlarımızla birlikte kırsal alandaki kaliteli enerji arzının sağlanması noktasında tüm çalışmalarında yanlarındayız."

Elektriğin su kadar önemli bir enerji türü olduğunun altını çizen Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, elektriğin boşa harcanmaması gerektiğini belirterek, Dicle Elektrik'in 500 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladığını, bu anlamda da kayıp kaçak konusunda önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Dicle Elektrik'in modern ve inovatif yatırımlarının bölge için ciddi katma değer sağladığını ve bunu takdirle karşıladıklarını saktaran Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'a yapılması planlanan Bilim Merkezi Projesi çerçevesinde iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

"8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerinden biri halinde geldik"

Festival kapsamında konuşan ve Dicle Elektrik'in yatırım planlarını açıklayan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Dağıtım bölgemiz olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 2013 yılından bu yana akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma projelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat artırarak, toplamda 60 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Buradaki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu. Söz konusu yatırımlarımızla birlikte 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerden biri haline geldik. Bununla birlikte önümüzdeki beş yılda yeni yapacağımız 60 milyar lirayı aşkın yatırımla bölgemize toplamda 120 milyar lirayı aşkın bir katma değer sağlamış olacağız" diye konuştu.

Yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin en dijital elektrik dağıtım şirketi olduklarının altını çizen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, konuşmasında şunları söyledi:

"Dicle Elektrik olarak bir elektrik dağıtım şirketinin ötesinde; bir teknoloji şirketiyiz. Bugün Türkiye genelinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemine dahil yaklaşık 2 milyon 800 bin abonenin 1 milyon 250 bini bizim bölgemizde bulunuyor. EPDK tarafından gerçekleştirilen Dijital Olgunluk Modeli araştırmasında, Türkiye'nin en yüksek olgunluk derecesine sahip dağıtım şirketi olarak seçilmemiz de bu yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımımızın bir sonucu."

Arvas son olarak, elektrik dağıtım sektörünün ilk AR-GE merkezine sahip olduklarını, bu merkezde 79 proje ve 25'in üzerinde akademik yayın ve tescilli buluşa imza attıklarını belirterek, şimdiye kadar 15'ten fazla üniversite ve 50'nin üzerinde firma ile iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

Dicle Elektrik, bölgeye yaptığı yatırımların heyecanını bölge halkıyla paylaşmak amacıyla DicleFest Enerji Festivali'ni hayata geçirdi. Dev bir planetaryum çadırının da yer aldığı festivalde, şirketin çalışmalarını anlatan etkinlik alanlarının yanı sıra genç ve yetişkinlerin eğlenirken öğrenebilecekleri özel deneyim alanları da yer alıyor. DicleFest, 28 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Park 75'te ziyarete açık olacak. Festival, Diyarbakır'ın ardından Batman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Siirt illerinde de düzenlenecek.

Diyarbakır'da enerji altyapısını baştan aşağı yenileyerek bugüne kadar 14 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, son 10 yılda abone sayısının yüzde 50 artmasına rağmen enerji tüketimini sabit tutmayı başardı. Yapılan yatırımlar sayesinde kesinti süreleri de Türkiye ortalamasına kadar düşürüldü.