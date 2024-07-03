Anız felaketinde 15 kişi can vermişti! DEDAŞ'tan yeni açıklama: Kaçak elektrik kullanıldığı için yeni elektrik direklerini dikemedik

Diyarbakır ve Mardin'de, 15 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınlarının çıkış nedeni olarak öne sürülen bakımsız elektrik direkleriyle ilgili Dicle Elektrik'ten yeni bir açıklama geldi. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa özelinden örnek vererek, kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 1,49 milyar liralık yatırımı gerçekleştiremediklerini belirtti. Arvas, "Proje kapsamındaki 113 direkten 33'ü engellemeler yüzünden halen dikilemediğinden proje durmuş vaziyettedir." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangını felaketinde yangının çıkış nedeni olarak elektrik direklerinin gösterilmesi, gözleri Dicle Elektrik'e çevirmişti. Şirket, "Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit. Vatandaşlarımızdan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabır ve sükunetle beklemelerini istirham ediyoruz." açıklaması yapmıştı. Bugün ise Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa özelinde kaçak elektrik kullanımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'nın elektrik kesintilerinin sık sık gündeme getirildiğini ifade etti. Kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadele ettiklerini vurgulayan Arvas, özellikle kırsal ve tarımsal sulama alanlarında öngörülemeyen kaçak elektrik kullanımıyla karşılaştıklarını aktardı.

"1,49 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ 148 PROJEMİZ ENGELLEMELER YÜZÜNDEN GERÇEKLEŞEMEDİ"

Kaçak elektrik kullanımının ana şebekenin sağlıklı çalışmasını da engellediğini belirten Arvas, "Şanlıurfa'ya yönelik yatırım çalışmalarımız zaman zaman kayıt dışı elektrik kullanımıyla engelleniyor. 2018 ile 2023 yılları arasında 1,49 milyar lira tutarındaki 148 projemiz engellemeler yüzünden gerçekleşemedi. Şanlıurfa'ya iyileştirme ve geliştirmeler kapsamında ciddi bütçeler ayırdık ancak bu yatırım bütçelerimiz çoğu zaman kaçak elektrik tüketenler tarafından engelleniyor. Şanlıurfa'daki altyapı iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız yapılan müdahalelerle sıkça kesintilere uğradı. Ancak buna rağmen Dicle Elektrik olarak toplam bakım bütçemizin yüzde 33'lük bir kısmını Şanlıurfa ilimize ayırdık ve mümkün olan tüm iyileştirmeleri yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas

"113 DİREKTEN 33'Ü ENGELLEMELER YÜZÜNDEN HALEN DİKİLEMEDİ"

Engellenen yatırımlarla ilgili bilgi de veren Arvas, "Örneğin 28 milyon lira tutarındaki Akçakale F8 Büyüktaş enerji nakil hattı ve bina tesis yapımı 2020 yılından beri engellemeler sebebiyle yapılamıyor. Oysa bu proje ile Akçakale merkezi ile kırsal yerleşim ile tarımsal sulama tesislerini besleyecekti. Proje kapsamındaki 113 direkten 33'ü engellemeler yüzünden halen dikilemediğinden proje durmuş vaziyettedir. Yine 30 milyon maliyetli Eyyübiye ilçesi Kadıkendi ve Batıkent mahalleleri yeni kaynak fider ve dağıtım merkezi tesis yapımı var. 2023 yılında başlanan ve Devteşti bölgesindeki 30 bin abonenin yararlanacağı proje, dağıtım merkezi binası için belediyenin yer tahsisi yapmamasından dolayı hayata geçirilememektedir." dedi.

Arvas, ihtiyaç duyulan okul, karakol ve borçsuz trafo kullanıcılarının olduğu bölgelere jeneratör desteği sağladıklarına da değinerek, jeneratör maliyetlerinin ise 90 milyon liraya ulaştığına dikkati çekti. Şanlıurfa için yatırım planlamalarının sürdüğünü aktaran Arvas, gelecek 2 yıl için ise 8 milyar 563 milyon lira yatırımı planladıklarını kaydetti.

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ ANIZ YANGINI FELAKETİ

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Anız yangınlarında 15 kişi ise hayatını kaybetmişti.