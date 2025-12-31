Dicle Elektrik'ten 6 ilde kar mesaisi

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisine alan kar yağışlarına karşın çok sayıda personel ve araçla kesintisiz enerji için sahada mücadele veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle, Dicle Elektrik Arıza Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri kesintisiz enerji sağlamak için kesintisiz çalışıyor.

Hava koşullarından kaynaklı herhangi bir kesintinin yaşanmadığı Diyarbakır'da sahada 165 personel görev yapıyor. Yine olumsuz hava koşulları nedeniyle 21'i sepetli olmak üzere 44 arıza müdahale aracı, 6 vinç ile iş makinası da hazırda bekletiliyor.

Alınan önlemler sayesinde kar yağışının erken başladığı Şanlıurfa'daki bazı bölgelerde hava koşullarından etkilenen iletim hatlarına anında müdahale edilerek yaklaşık 5 bin 500 abonenin uzun süre elektriksiz kalması engellendi. Kent genelinde 155 teknik personel, 29'u sepetli, 27'si arazi aracı olmak üzere toplam 56 araçla görev yapıyor.

Mardin'de de kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte diğer illerde olduğu gibi Dicle Elektrik bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. Kent merkezine uzak mahalle ve köylere ulaşımın zorlaştığı bölgelerde arızalara anlık müdahale edilebilmesi için çalışmalar bu merkezden yönlendiriliyor.

Şırnak'ta yer yer bir metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen enerji akışının devamlılığını sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.

Dicle Elektrik, bölge genelinde yolların kapanması nedeniyle gecikmelerin yaşanabildiği bazı kırsal bölgelerde ihtiyaç halinde diğer illerden ekip takviyesiyle müdahalelerini sürdürüyor. Kötü hava koşullarından kaynaklı olası kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için tüm imkanlarını seferber eden şirket, vatandaşların enerji erişiminin kesintiye uğramaması için saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.