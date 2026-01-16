DTO Başkanı Erdoğan; 'İhracatçı sayımızı çoğaltarak üretimimizi artırmayı hedefliyoruz'

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2026 Ev Tekstili Fuarında stant açan üyelerini Almanya'nın Frankfurt şehrinde ziyaret etti. Denizlili firmaların bu yıl çok umutlu olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, ziyaretleri sırasında firma yetkilileri ile görüşmeler yapıp; fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi; "Fuar sonrasında siparişlerin olması ve sanayinin büyümesiyle birlikte 2026 yılının daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak fuarda stant açmayan 100'ün üzerinde üyemizi de ziyaretçi olarak getirdik. Amacımız ihracatçı sayımızı çoğaltarak ihracatımızı, üretimimizi artırmak, ülke ekonomisine daha fazla katkı ve destek vermek" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konseyi Üyesi ve DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya'daki Heimtextil 2026 Ev Tekstili Fuarı'na katılan DTO üyesi 58 firmanın stantlarını ziyaret etti. Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ile Şeref Arpacı'nın da yer aldığı ziyaretlerde, Başkan Erdoğan Denizlili firmaların yetkilileri ve çalışanlarıyla görüşüp sektör ve fuar hakkındaki görüşlerini dinledi.

Başkan Erdoğan: İhracat yapmayı isteyen üyelerimizi de fuara getirdik

Erdoğan, ziyaretlerde sektör temsilcilerinin umutlu, yeni sezondan beklentilerinin de yüksek olduğunu gördüklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan, "25 yıldan beri Heimtextil'de ara vermeden stant açan üyelerimizin bu yıl da yanlarındayız. Bu fuar organizasyonları, işimizi geliştirme, teknolojiyi yakalama ve ARGE çalışmalarını daha yüksek noktaya çıkarma noktasında kıymetli. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizin fuarlara katılmalarına yönelik desteğimiz her geçen gün daha da artıyor. Buraya da heyet halinde üyelerimizi getirdik. Ayrıca Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizi dünyanın dört bir tarafına götürüyoruz. Bir yıl içerisinde 3 kez Çin'e gittik, Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Rusya ve Dubai'de gerçekleştirilen farklı sektörlerdeki fuarlara üyelerimizi götürüyoruz. Amacımız üretime, ihracata ve sektöre destek vermek; onların yanında olup motive etmek ve daha da büyüyüp gelişmelerini sağlamak. Tekstilin dışında da diğer sektörlerimizin de her geçen gün ihracatta payının arttığını da net bir şekilde görüyoruz. Bu da yapmış olduğumuz fuar ziyaretlerinin sektörlere sağladığı katkıyı göstermektedir. İleriki günlerde de sektör bazlı fuar organizasyonlarımızla, bu alandaki çabamızı daha etkin ve sonuç odaklı ortaya koymak için Denizli Ticaret Odası ailesi olarak var gücümüzle üyelerimizi destekleyeceğiz. Denizli insanı 24 saat esasına göre çalışıyor. Biz de gece gündüz demeden kar, yağmur, çamur da olsa yoğun bir şekilde çalışmalarımıza ekip olarak devam edeceğiz" dedi.

"Döviz dönüşüm desteği artırılmalıdır"

Başkan Erdoğan, Heimtextil'in hem Türkiye hem de Denizli açısından çok önemli olduğunu da dile getirdi; "Fuarlar olmazsa olmazımız. Denizli Ticaret Odası olarak birçok farklı sektörde dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara katılarak ülke ekonomisine ve ihracatına destek verme gayreti içerisindeyiz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ziyaretlerde firmalarımızın umutlu olduklarını gördük. Fuar sonrasında da siparişlerin olması ve sanayinin büyümesiyle birlikte 2026 yılının daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Tabii ki firmalarımızın talepleri de var. Özellikle girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı rekabet etme şanslarının az olduğunu ifade ediyorlar. Döviz dönüşüm desteği oranı yüzde 2'den 3'e çıkartılmıştı ancak bunun yüzde 5 hatta 6'ya çıkarılması talebi var. Bunu da fuar sonrası hem Merkez Bankası Başkanımıza, TOBB Başkanımıza hem de ilgili bakanlarımıza ileteceğiz" dedi.

MÜSİAD Hessen'İ ziyaret etti

Başkan Erdoğan, fuar ziyaretlerinin akşamında ise Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Hessen Şubesi'ni beraberindeki heyetle ziyaret etti. Yeni Şube Başkanı İlhami Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi iş insanları ile bir araya geldi. Sektörler, yeni yatırım imkanları ve iş birliği alanlarının istişare edildiği buluşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili Denizli Milletvekili Şahin Tin de yer aldı. Başkan Erdoğan, ziyaretlerinin sonunda Şube Başkanı Yılmaz ile ekibine ve gurbetçi iş insanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti; iki ülke arasındaki ticareti güçlendirmek amacıyla yürüttükleri iş birliklerinin artarak devam etmesini diledi. MÜSİAD Şube Başkanı Yılmaz da "Ayaklarınıza sağlık, bizleri onurlandırdınız. Verimli bir toplantı oldu, teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ