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Denizli OSB Başkanı Yaymanoğlu; "Kadınların üretim süreçlerine daha güçlü şekilde katılması destekliyoruz"

Denizli OSB Başkanı Yaymanoğlu; 'Kadınların üretim süreçlerine daha güçlü şekilde katılması destekliyoruz'
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi, 15 kadın kursiyeri CNC operatörü olarak yetiştirip OSB firmalarında istihdam etmeyi hedefleyen bir protokol imzaladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), kadın istihdamını destekleyerek nitelikli işgücü oluşturmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Denizli'de CNC operatörü mesleğinde kadın istihdamını artırmayı amaçlayan iş birliği protokolü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Çağrı Çeliktaş ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu arasında imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi tarafından verilecek eğitimlere katılacak 15 kadın kursiyer CNC operatörü olarak yetiştirilecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, Osb'de faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilmesi hedefleniyor. Kadın istihdamı için yürütülecek bu programla, kadınların sanayi sektöründeki istihdamının artırılması ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol töreninde konuşan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, kadınların üretim süreçlerinde daha fazla yer almasının hem işletmeler hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi için nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Kadınların üretim süreçlerine daha güçlü şekilde katılması, işletmelerimizin rekabet gücünü artırırken toplumsal kalkınmaya da önemli katkılar sunacaktır. Denizli OSB olarak kadın istihdamını destekleyen projeleri çok değerli buluyor, bu iş birliğinin örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Eğitim süresi hakkında da bilgiler veren Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Mesleki Eğitim Merkezimiz bünyesinde verilecek eğitimlerle kursiyerlerimiz hem teorik hem de uygulamalı bilgiye sahip olacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlarımızın istihdama kazandırılmasıyla birlikte sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne önemli bir katkı sağlanmış olacak. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, programın tüm katılımcılar için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programa katılacak adayların seçmeleri 17 Haziran 2026 tarihinde Denizli İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Sevinç:

başka ülkelerdeki sanayi sektörü zaten kadın işçiliğine dayalı biz de 2026da 15 kişi eğitiyoruz bir de haber yapıyoruz çok geç kalındı bu konuda

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Haber YorumlarıTimur Erdik:

valla güzel bir hareket bu da bakıp bakalım işe yarayacak mı yani 15 kişi eğitimi bitirdikten sonra gerçekten osbdeki firmalar onları çalıştıracaklar mı bunu görmek lazım cidden ekonomik açıdan da iyi olabilir işgücü açığı kapalırsa

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Haber YorumlarıHatice Eylül Şimşek:

şaşkın oldum açıkçası neden şimdi başlıyoruz buna erkekleri yetiştirmek için bu kadar uğraş yokken kadınlar için protokol imzalanıyo

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