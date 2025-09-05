Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Sivas'ta Gerçekleşti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması" etkinliğinde, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde kritik roller üstlenen Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'nın Ticaret ve Sanayi Odaları bir araya geldi.

Sivas'ta düzenlenen buluşmaya; Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum TSO Başkanı Saim Özakalın, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi ile ilgili odaların yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

"Cumhuriyeti Kuran Şehirler" Projesi Büyüyor

Etkinlikte konuşan Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, Erzurum TSO ile birlikte başlattıkları "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" projesinin Sivas ayağında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdemir, "19 Mayıs'ta Samsun'da başlattığımız, Amasya Tamimi'nin yıl dönümünde Amasya'da sürdürdüğümüz ve Erzurum Kongresi ile devam ettirdiğimiz bu anlamlı yolculuğu, bugün Milli Mücadele'nin karargahı Sivas'ta sürdürüyoruz. Sivas Kongresi, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, millet iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği en önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.

"Ekonomik kalkınma için omuz omuza çalışacağız"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde düzenlenen bu anlamlı buluşmada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler buluşmamız, bağımsızlık mücadelemizin en güçlü simgelerinden biri olan bu yolculuğun bugünkü yansımasıdır. Görevimiz, bu birlik ruhundan ilham alarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye için omuz omuza çalışacağız" ifadelerini kullandı. Erzurum TSO Başkanı Saim Özakalın ise konuşmasında, "Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin azmi ve kararlılığıyla kazanılmıştır. Erzurum'dan Sivas'a uzanan bu kutlu yolculuk, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğini göstermektedir. Bu emaneti gelecek nesillere aktarmakla sorumluyuz" dedi.

"Samsun'un kıvılcımı, Sivas'ta meşaleye dönüştü"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi de "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu kadim topraklarda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Samsun'un yaktığı ilk kıvılcım, Sivas'ta milletimizin ortak iradesiyle güçlü bir meşaleye dönüştü. Tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi. Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç da yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluş sürecinde yer alan şehirlerin birlikteliğinin önemine vurgu yaparak, "Bugün burada olmak bizim için büyük mutluluk. Türk milletinin iradesini temsil eden en önemli kararların alındığı bu şehirde bulunmak gurur verici. Amasya TSO olarak üretim, büyüme ve kalkınma yolunda kararlılıkla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sivas'ın 108 günlük ev sahipliği anlatıldı

Tarihçi-Yazar Ahmet Necip Günaydın ise etkinlikte yaptığı sunumda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta geçirdiği 108 günü detaylarıyla anlatarak, Cumhuriyet'in ilanına giden süreçte Sivas'ın stratejik önemine dikkat çekti. Katılımcılara tarihi bir yolculuk yaşatan Günaydın, Sivas'ın Milli Mücadele'deki rolünü örneklerle aktardı.