Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi'nin TARPOL'un bir otelde düzenlediği iftar programına katıldı. Yılmaz, Ramazan, gönüllerin birleştiği, sofraların paylaşıldığı mübarek bir ay olduğunu vurguladı. İftar sofralarında yenilen her lokma, toprağın bereketinden, çiftçinin alın terinden, milletin dayanışmasından doğan bir nimet olduğunu belirten Yılmaz, "Sofralarımızın bereketi ancak tarlalarımızın bereketiyle mümkündür. Bu nedenle, toprağımızın ve çiftçimizin değerini bilmek, onları desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tarım ve gıda arz güvenliğini stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz. Modası hiçbir zaman geçmeyecek bir alan olarak addediyoruz. İnsanlıkla birlikte başlamış, insanlık var oldukça devam edecek bir alan olduğuna inanıyoruz. Tarımdaki dönüşüm, verimlik artışı, tarımdaki gelişme seviyesi aslında bir toplumun kalkınma seviyesini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"Avrupa'dan Çin'e günümüz modern ekonomilerinin sanayi devriminden önce tarım devrimi ile bugünlere geldiğini unutmamalıyız" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Bu çerçevede baktığımız zaman tarımı genel kalkınma perspektifimizin de çok önemli bir bileşeni olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Tarımın bu tarihsel konumunun yanı sıra özellikle son dönemlerde iklim değişikliği, tedarik zincirlerinde kırılmalar, dünya nüfusunun geldiği nokta, afetler birçok unsurla birlikle gıda arz güvenliğinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Pandemi, savaşlar, iklim değişikliği ve küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar, bize bir gerçeği tekrar hatırlattı: gıda arz güvenliğini sağlayamayan ülkeler, ekonomik ve sosyal olarak büyük bedeller ödemek zorunda kalıyor. Ukrayna-Rusya savaşında maalesef gıda arzının savaşlardan, jeopolitik gelişmelerden nasıl etkilendiğini gördük. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ile Tahıl anlaşması yapılması hem dünyadaki gıda fiyatlarının düşmesine hem de Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin gıdaya erişimine büyük bir katkıda bulundu" diye konuştu.

Tarımsal verimliliğin artık sadece bir kalkınma meselesi değil küresel güvenliğin ve jeopolitik dengelerin de önemli unsurlarından birisi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bu nedenle gıda arz güvenliğimizi sürdürülebilir bir yönetim modeliyle sağlamamız son derece önemlidir. Sürdürülebilir gıda arz güvenliği için, sadece üretim değil, aynı zamanda dağıtım, tüketim ve atık yönetimi gibi tüm süreçlerin de dikkate alınması ve bu süreçlerde işbirliği yapılması öne çıkıyor. Bu noktada, hükümetin görevleri olduğu kadar üniversitelerimizin ve TARPOL gibi düşünce üretim merkezlerinin de tarım alanında politika önerileri geliştirmesi ve bu önerileri hayata geçirecek projeler üretmesi gerekmektedir. Özellikle TARPOL'ün araştırma merkezi olarak bu alandaki öncü rolünü takdirle karşılıyor ve çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Son 22 yılda gıda ve tarım ürünlerinde 107 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türkiye tarım alanında güçlü bir yol haritası oluşturdu ve önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, tarımsal üretimde modern teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırarak, çiftçilerimizin rekabet gücünü artırmaya ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeye odaklandık. Son 22 yılda gıda ve tarım ürünlerinde 107 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. Tarım sektörü, genel ekonomimizde kritik bir mesele olan cari açık konusunda, Türkiye'ye sürekli katkı sağlayan, istikrar sunan alanlardan biri oldu. Ayrıca, Türkiye sebze üretiminde dünyada dördüncü, meyve üretiminde altıncı sırada yer alıyor. 206 farklı tarımsal ürün yetiştirebilen bir ülke olarak, bitkisel üretimimizi 2002 yılına göre yüzde 41 artırarak 2023 yılında 139 milyon tona ulaştırdık. Bu, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üretim rakamıdır."

Tarımsal ihracatı artırmak için yeni pazarlar buluyor, çiftçileri destekleyen programları genişlettiklerini altını çizen Yılmaz, "Türkiye gibi geniş ve farklı ekolojik bölgelere sahip bir ülkede, bölgesel kalkınma politikaları tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından ne denli önemli olduğunun da farkındayız. Bu bilinçle, GAP, KOP, DAP ve DOKAP gibi projelerle, her bölgenin kendi tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesini sağlıyoruz" dedi.

"Sulama yatırımları, üretim destekleri ve sanayi entegrasyonuyla, tarımı sadece daha verimli hale getirmekle kalmıyor, üreticilerin gelirini artırıyor, ihracat kapasitemizi güçlendiriyoruz" diyen Yılmaz, "Tarımsal kalkınmayı, Türkiye'nin güçlü ve sürdürülebilir büyümesinin ayrılmaz . Mesele sadece üretimi artırmak değil, tarımı geleceğe hazırlamak, onu bilimle, teknolojiyle ve akıllı sistemlerle yönetmektir. Su kıtlığı, iklim değişikliği, karbon ayak izi gibi küresel meseleler tartışılıyor. Yeşil ve dijital dönüşüm, tarımda verimliliği artıran, kaynak kullanımını optimize eden ve üreticiyi destekleyen yeni modelleri beraberinde getiriyor. Bu noktada, akıllı tarım teknolojilerine yatırım yaparak sensör destekli sulama sistemlerinden yapay zeka tabanlı tarımsal analizlere, gıda fiyatlarını öngören erken uyarı sistemlerinden blokzincir tabanlı tedarik zinciri yönetimine kadar birçok yeniliği devreye alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve ekibinin 'planlı tarım' kavramı ile verimliliğe odaklanan yaklaşımını makro politikalarımızın önemli bir bileşeni olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz"

Enflasyon açısından da tarım ve gıda politikalarının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Enflasyon sepeti içerisinde gıdanın önemli bir ağırlığı var. Özelliklede dar gelirli vatandaşlarımızın harcama kompozisyonu içerisinde gıdanın payı göreceli olarak daha yüksek. Sosyal adalet açısından gıda fiyatlarının kontrol altında olması düşmesi ve ya yükselmemesi son derecesi önemli. Bu çerçevede kamu olarak tasarruf tedbirleri uyguladığımız bir yılda hiçbir tasarrufa bağlı tutmadığımız en temel kalemlerden biri sulama oldu. Sulama yatırımlarında tarihimizin en yüksek oranlarına çıkmış durumdayız. Gıda enflasyonunu önümüzdeki dönemde kontrol altına almayı ve düşürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA