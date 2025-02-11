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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hedefini 10 milyar dolar olarak duyurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasında gerçekleşecek ticaretin hedefini 10 milyar dolar olarak belirlediğini duyurdu. Malezya Başbakanı ise "Erdoğan Müslüman aleminin lideridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Programın ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

"En son 2019 yılında ziyaret ettiğim Malezya'da sizlerle yine beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılını idrak ettik. Ancak halklarımız arasındaki dostluk bağları asırlar öncesine dayanıyor. Kapsamlı ortaklık tesis eden 2 ülke olarak bu kadim ortak tarihten güç alıyor, ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hedefini 10 milyar dolar olarak duyurdu

"TİCARET HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

Az önce bunun için 11 anlaşma imzaladık. Ticaret ve yatırım alanlarındaki çeşitliliği kazan-kazan anlayışıyla artırmak için fikir birliği içerisindeyiz. Ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarma kararını aldık. Malezya Asean Bölgesindeki en büyük ticari ortağımızdır. Malezya ile 11 anlaşma imzaladık. Sanayiden turizme çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştireceğiz. Somut iş birliğimiz daha da artacak.

"MALEZYA'NIN GAZZE DURUŞUNU TAKDİR EDİYORUZ"

Bugünkü görüşmelerimizde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de konuştuk. Yardımlar konusunda biz şu ana kadar 100 gemiyi aşkın gönderdik. Bu gemiler aynen devam ediyor. Gazze konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle karşılıyoruz. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri tutmadığını görüyoruz. İsrail işgaline son vermeli ve sebep olduğu zararları da temin etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hedefini 10 milyar dolar olarak duyurdu

ENVER İBRAHİM ERDOĞAN'A ÖVGÜLER SIRALADI

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in açıklamalarında satır başlıkları;

Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. Ticari ilişkilerinizi, 10 milyar dolarak çıkarmak istiyoruz. İki ülke arasında maksimum seviyede iş birliği yapacağız. Türkiye, Gazze'de liderlik ortaya koydu. Türkiye 100 gemi dolusu ekipman ve insani yardım gönderdi.

Baktığımızda Türkiye dünya seviyesinde parlayan bir seviyeye gelmiş durumda havacılık konusunda. Türkiye bir örnek teşkil ediyor. Sizin liderliğinizde Türk hava yollarında devrim gerçekleşti. Çok büyük ve etkin çalışan bir havalimanını gördük.

Ayrıca petrol, enerji, dijital gelişimde ve afet konusunda işbirlikleri olacak. Son derece kararlı ve güçlüsünüz. Kendinizi net ifade ediyorsunuz. Dünyada adalet ve barış istediğinizi söyleyen net bir lidersiniz.

Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. Türkiye, Gazze'de liderlik ortaya koydu. Türkiye 100 gemi dolusu ekipman ve insani yardım gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hedefini 10 milyar dolar olarak duyurdu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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