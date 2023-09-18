New York'ta ilginç anlar! Elon Musk, Erdoğan'ın yanına kucağında çocuğuyla geldi

Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında ABD'de olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ı ağırladı. Elon Musk, Erdoğan'la görüşmesine kucağında çocuğuyla geldi. Görüşmede Elon Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi kapsamında gittiği ABD'de Elon Musk'ı kabul etti. New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alındı. Öte yandan Elon Musk, Erdoğan'la görüşmesine kucağında çocuğuyla geldi.

ERDOĞAN, ELO N MUSK'I AĞIRLADI

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkevi'nde görüştü.

YATIRIMLAR ELE ALINDI

BM binasının karşısında bulunan Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, Musk'ın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımlar ele alındı.

GÖRÜŞMEYE OĞLUYLA BİRLİKTE GELDİ

Öte yandan Elon Musk'ın Erdoğan ile görüşmeye oğluyla gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kucağında, 2 yaşındaki oğlu Exa Dark Sideræl ile Türkevi'ne giren Elon Musk, objektiflere takıldı.

ERDOĞAN'I YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ BEKLİYOR

20 Eylül'e kadar ABD'de temaslar gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden oluşan kanaat önderlerinin yer alacağı etkinliklere katılacak.

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Erdoğan, pazartesi günü Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek. Erdoğan 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek.

MİÇOTAKİS'İ AĞIRLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan'ın New York programı, salı günü İtalya ve İsrail Başbakanları ile yapacağı ikili görüşmelerle devam edecek. Çarşamba günü ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacak.