Çorum'da 206 Proje Devam Ediyor

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte kamu kurumlarınca 206 projenin yapımının devam ettiğini bildirdi.

Dağlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kamu kurumlarının Çorum'da toplam 24 milyar 75 milyon lira bütçeli 422 projesinin bulunduğunu söyledi.

Projeler için 2023 yılında tahsis edilen 3 milyar 462 milyon liranın 1 milyar 499 milyon lirasının harcandığını aktaran Dağlı, "422 projenin 132'si, yani yüzde 31'i tamamlandı. 206 projemiz halen devam ediyor. 28 projemiz ihale yapılmak üzere. 56 projeye de başlanmadığını görüyoruz." dedi.

Toplantıda çeşitli kamu kuruluşlarının yöneticileri, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ilçelerden kaymakam ve belediye başkanları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.