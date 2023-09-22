Çin-Vietnam sınırında kargo taşımacılığı arttı

Çin ile Vietnam arasındaki sınırda bulunan Youyi Geçidi, geçen yıla göre yüzde 150 artışla 300.000'den fazla yük aracını işlemden geçirdi. ASEAN ülkelerinden ithal edilen meyve miktarı da büyük bir artış gösterdi.

NANNİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin ile Vietnam arasındaki sınırda bulunan ve Dostluk Geçidi diye de bilinen Youyi Geçidi, bu yıl şu ana kadar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artışla 300.000'den fazla yük aracını işlemden geçirdi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla sınır kapısından ülkeye giren ve ülkeden ayrılan 300.000 yük aracı işlem gördü. Bu durum, sınır ötesi kargo taşımacılığında güçlü toparlanmaya işaret ediyor.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin en büyük kara limanlarından biri olan liman, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelere açılan en uygun kara rotalarından biri ve önemli bir meyve giriş limanı.

Bu yılın ilk sekiz ayında Youyi Geçidi kullanılarak ASEAN ülkelerinden ithal edilen meyve miktarı, 16,33 milyar yuanlık (yaklaşık 2,28 milyar ABD doları) değerle 540.000 tona ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hacim olarak yüzde 125,9'luk ve değer olarak yüzde 359,7'lik bir artışı temsil ediyor.

Limandan yapılan açıklamaya göre taşınan yükler arasında durian, jak meyvesi, ejder meyvesi, mango, mangostan ve diğer tropik meyveler yer alıyor.