Çin, Süt Ürünleri Sektöründe Bilimsel ve Teknolojik İnovasyonlara Hız Veriyor

Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS) Başkan Yardımcısı Sun Tan, Çin'in süt ürünleri sektöründeki bilimsel ve teknolojik inovasyonlara hız verdiğini söyledi. Sun, süt ürünleri sektörünün yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik etmek üzere uluslararası akademik etkileşim ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS) Başkan Yardımcısı Sun Tan, artan tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Çin'in süt ürünleri sektöründeki bilimsel ve teknolojik inovasyonlara hız verdiğini söyledi.

Sun, söz konusu açıklamayı 19-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen 8. Uluslararası Süt Ürünleriyle Beslenme ve Süt Kalitesi Sempozyumu sırasında yaptı.

Sun, akademinin 2013 yılında ulusal bir tarımsal bilim ve teknoloji inovasyon projesi başlattığını ve süt ürünleri sektörü için araştırma ekipleri kurduğunu kaydetti. Sun, projenin süt hayvanları yetiştirme, mera ekimi ve kullanımı, yemleme kontrolü, hastalık önleme ve kontrolü, yeşil ve düşük karbonlu işleme teknolojisi, kalite ve güvenlik izleme ve besin değerlendirme gibi birçok alana odaklandığını kaydetti.

2016 yılında süt ürünleri sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyona yönelik ulusal bir birlik kurulduğunu kaydeden Sun, birliğin oluşturduğu yüksek kaliteli mandıra mühendisliğine yönelik standartlaştırılmış teknik sistemin, Çin'de 28 eyalet düzeyindeki bölgede 71 işletmeye uygulandığını belirtti.

Sun, süt ürünleri sektörünün yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik etmek üzere uluslararası akademik etkileşim ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Beijing'de düzenlenen sempozyuma üniversiteler, araştırma enstitüleri ve işletmelerden 400'ü aşkın yerli ve yabancı uzman katıldı.