Çin, Otomobil İhracatında Dünyanın En Büyük İhracatçısı Olma Yolunda

Çin, yılın ilk 10 ayında 3,9 milyon adet otomobil ihracatı yaparak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olma yolunda ilerliyor. Otomobil sektöründe uluslararasılaşma adımları atan Çin, ihracat hacmini geçen yıla göre yüzde 59,7 artırarak 3,92 milyon adede ulaştı.

GUANGZHOU, 17 Kasım (Xinhua) -- Yılın ilk 10 ayında otomobil ihracatında 3,9 milyon adede ulaşan Çin, bu yıl dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'ne bağlı Otomotiv Alt Konseyi'nin başkanı Wang Xia, söz konusu açıklamayı Cuma günü açılan 21. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yaptı.

Wang, Çin'in otomobil sektörünün, uluslararası ortamın karmaşık ve karanlık olmasına karşılık uluslararasılaşma yönünde sağlam bir adım attığını söyledi.

Çin, ilk çeyrekte 1,07 milyon araç ihraç ederek ilk kez Japonya'yı geride bırakmış ve dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olmuştu. Yılın ilk 10 ayında ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7'lik bir artışla 3,92milyon adede ulaştı.

Araç başına ihracat fiyatı da 2014'te 85.000 yuan iken 2023'ün ilk üç çeyreğinde 137.000 yuana (yaklaşık 19,100 ABD doları) yükseldi.

Wang, "2001'de Çin'in otomobil sanayi zincirinin ihracat değeri, sadece 1,56 milyar ABD dolarıydı ve küresel olarak sadece yüzde 0,65'lik bir paya sahipti. Bu yılın ilk sekiz ayında bu rakam, 122 milyar dolara yaklaşırken küresel toplamın da yüzde 5,5'ine ulaştı" dedi.

Wang, ekonomiyi istikrara kavuşturma ve tüketimi teşvik etmeye yönelik bir dizi politikanın uygulanması ve tüketici güveninin aşamalı şekilde iyileşmesiyle Çin'in otomobil piyasasının, yeni bir büyüme alanına kavuşacağını sözlerine ekledi.