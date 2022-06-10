Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı - Haberler

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Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı

AA - Emre Aytekin - Ekonomi
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Çin'de mayısta tüketici fiyatları yüzde 2,1 ve üretici fiyatları yüzde 6,4 arttı

Çin'de mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 ve üretici fiyatları ise yüzde 6,4 yükseldi.

Çin'de mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 ve üretici fiyatları ise yüzde 6,4 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise yüzde 6,4 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE'deki artış oranı önceki aya göre 1,6 puan azalırken, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'deki artış sabit kaldı.

Gıda fiyatları enflasyonu yüzde 1,3, gıda dışı enflasyon yüzde 2,1 oldu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,2, ÜFE ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Tüketici fiyatlarındaki artış, nisan ve mayıs aylarında ülkenin en büyük şehri Şanghay başta olmak üzere çok sayıda şehirde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının üretimde ve tüketimde yarattığı negatif etkilerden ve tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıklardan, üretici fiyatları ise küresel hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışlardan etkilendi.

AA / Emre Aytekin - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Haberler

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