Çin-ASEAN İşbirliği ile Pingxiang Limanı'nda Meyve Ticareti Artıyor

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) bağlı olan Çin'in Pingxiang Limanı'nda, durian ve diğer tropik meyvelerin ticareti hız kazanıyor. Limandan geçen tonlarca meyve, Çin'in tüm bölgelerine dağıtılıyor. Bu durum, Çin-ASEAN işbirliğinin ve Çin'in pazar potansiyelinin bir sembolü haline geliyor.

1. Pingxiang Limanı'nın çeşitli görüntüleri

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) kara ve deniz yoluyla bağlı olan Çin'in güneydoğusundaki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Çin'in dışa açılmasının genişlemesiyle ASEAN ülkeleriyle daha yakın ekonomik ilişkiler geliştirdi.

Vietnam'a sınır olan Pingxiang Limanı'nda gümrükten geçmek için her iki ülkenin kamyonları sıra bekliyor.

Kontrol noktasından geçen tonlarca durian, mangostan ve diğer tropik meyveler Çin'e ulaştıktan sonra tüm ülkeye dağıtılıyor.

Çin pazarında satılan ve "meyvelerin kralı" olarak nitelendirilen durianların büyük çoğunluğu, Güneydoğu Asya'dan ithal edildiği için gelişen Çin-ASEAN işbirliğinin ve Çin'in devasa pazar potansiyelinin önde gelen bir sembolü haline geldi.

Durian ticareti yapan Beijingli Wang Ziyao, Pingxiang'da bir elektronik ticaret şirketi açmış.

"Mallarımız limandan iyi bir fiyatla geçiş yapabiliyor ve doğrudan limandan sevk edilebiliyor. Bunlar bizim avantajlarımız. O yüzden depomuzu burada kurmayı seçtik. Bugün havayoluyla gönderilen mallar, yarın bazı birinci ve ikinci kademe kentlere ulaşacak."

Pingxiang'daki bir akıllı sınır ötesi lojistik platformu da Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki sınır ötesi meyve elektronik ticaretinin daha artmasını sağlamış durumda.

"Bu platforma Çin-ASEAN akıllı sınır ötesi lojistik platformu deniliyor, ancak Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3.0 sürümünün kurulmasıyla bu platformun da güncellenmesi gerekecek. Artık sadece kullanıcılarımıza yönelik lojistik çözümleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda başka ihtiyaçları da karşılıyor. Serbest ticaret bölgesinin kurulması, tüm sektör için birçok iş fırsatı yarattı. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ile daha fazla ticaret ortağına sahip oluyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Pingxiang'dan bildiriyor.(XHTV)