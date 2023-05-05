Çerkezköy Belediyesi'nin 2022 yılı kesin hesapları oy çokluğu ile kabul edildi

Çerkezköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Cengiz Memiş başkanlığında yapılan mayıs ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda Belediye'nin 2022 yılı kesin hesapları oy çokluğu ile kabul edildi.

Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda ilk olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün hazırladığı kesin hesap raporu Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen kesin hesaplara göre; Çerkezköy Belediyesi'nin 2022 yılı gider bütçesinin 250 milyon 605 bin TL olarak tahmin edildiği, 207 milyon 805 bin TL'lik ek bütçe yapıldığı ve verilen toplam 458 milyon 410 bin TL'lik ödeneğin 458 milyon 299 bin 276 TL olarak gerçekleştiği belirtilerek gerçekleşme oranının yüzde 99,98 olduğu kaydedildi.

2022 yılı gelir bütçesinin ise 250 milyon 605 bin TL olarak tahmin edildiği, 207 milyon 805 bin TL ek bütçe verildiği aktarılarak, yıl içerisinde toplam 453 milyon 122 bin 542 TL brüt gelir, 449 milyon 852 bin 832 TL net gelir gerçekleştiği belirtildi. Buna göre de gelir bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 98,85 olduğu belirlendi.

Çerkezköy Belediyesi'nin 2022 yılı kesin hesaplarının oyçokluğu ile kabul edilmesinin ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun almış olduğu karar doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün muhtelif plan notları değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda çalışmaların devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

DİĞER GÜNDEM MADDELERİ KARARA BAĞLANDI

Ardından gündemin üçüncü maddesinde yer alan Belediye Meclisi'nin 67 sayılı kararında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 60828 sayılı Belediye hissesi hakkındaki talebinin ilgi (ç) dilekçesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda görüşüldüğü ve Komisyonca çalışmaların devamına Belediye Meclisi tarafından daha önce oy birliği ile karar verildiği belirtilerek; söz konusu gündem maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.

HİSSE SATIŞLARI KABUL EDİLDİ

Belediye Meclis gündeminin dördüncü maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 3 adet belediye hissesi satışları ile ilgili talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşünün doğrultusunda oy birliği ile kabul edilmesinin ardından İstasyon Mahallesi 797 ada 17 ve 18 parsellere ilişkin ihdas ve tevhit işlemlerinin yapılması ile ilgili talep de İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Belediye Meclisi'nin mayıs ayı Meclis toplantıları tamamlandı.