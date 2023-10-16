Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Jandarma Komutanı ile İş Birliği İçinde Olacaklarını Belirtti

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, devletimiz ve devlet birimleri ile iş birliği içinde olacaklarını söyledi. Yeni atanan Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mustafa Bakçepınar'ı ziyaret eden Başkan Yılmaz, ticaret hayatı ve güvenlik konularında istişarelerde bulundu.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Üreticilerimizi ve tüccarımızı korumak adına her zaman olduğu gibi devletimiz ve devletimizin birimleri ile iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mustafa Bakçepınar'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Hatay İl Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken 2023 yılı Ağustos ayında Samsun İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgenaral Mustafa Bakçepınar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Bakçepınar'a Çarşamba Ticaret Borsası'nın faaliyetlerini ve aktif yürüttüğü çalışmalarını aktaran Başkan Yılmaz, ilçenin ticaret hayatına dair de konu başlıklarına değindi. Jandarma Teşkilatı'nın tüm bölücü ve tehdit oluşturucu unsurlara karşı, her daim diğer güvenlik birimleriyle birlikte üstün bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, "Komutanımız ile Samsun ve Çarşamba'nın ticari hayatına dair istişarelerde bulunduk. Özellikle ilçe ve köylerde, bulunduğumuz fındık sezonu içerisinde yaşanabilecek hırsızlık, usulsüzlük ve çeşitli olumsuzluklara karşı Jandarma Teşkilatımıza önemli görevler düşüyor. Üreticilerimizi ve tüccarımızı korumak adına her zaman olduğu gibi devletimiz ve devletimizin birimleri ile iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ziyarete Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren iştirak etti. Tuğgenaral Mustafa Bakçepınar, Başkan Yılmaz ve Zeren'e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - SAMSUN