Çanakkale'de 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur' Hasat Programı Düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyünde İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur' hasat programı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında %75 tohum hibesi desteği, Damlaya Damlaya çeltik olur projesi; 2021 Yılında üretim sezonunda 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur' projesi Lapseki'ye bağlı Dişbudak,Beypınar ve Doğandere köylerinde başlanmıştı. Dişbudak köyünde İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur' hasat programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Bakanlığımızın damlaya damlaya çeltik olur projesini bakanlığımız tarafından devam ediyor. Üreticilerimiz adına bereketli bir yıl diliyorum. 2016 yılında küçük alanlarla başlayan projemiz 2021 yılından bu yana daha geniş alanlarda uygulanmakta yüzde 75'ini bakanlığımız hibesiyle yapılmaktadır. Biliyorsunuz artık küresel ısınma, susuzluk çok ciddi bir problemler ve bu kapsamda artık suyu tasarruflu kullanmak için bu tür projeler çok önem arz etmektedir. Normal çeltik üretiminden yüzde 66'ya varan daha az su kullanıldığını yapılan çalışmalarla tespit edilmiş durumda. Ayrıca eğimli alanlarda tava yapmadan çektik üretimin yapılabileceğini görmekteyiz. Üreticilerimiz den edindiğimiz bilgiler doğrultusunda randımanında iyi olduğu yönde" dedi.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise "Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretimin Arttırılması 2023 yılı Damlaya damlaya çeltik olur projesi kapsamında 8 üreticiye, 5120 kg çeltik tohumu yüzde 75 hibe ile verilmiş olup 189 dekarlık alanda proje kapsamında çeltik ekimi yapılmıştır. Salma sulama ile 73 dekarlık tarım arazisinde çeltik yetiştirilmekte olup, toplam 262 dekarlık alanda çeltik üretimi yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

'Allah devletimizden razı olsun'

Damlaya Damalaya Çeltik Olur projesinin 2021 Yılından beri devam ettiğini, kendilerinin her yıl artarak sürdürdüklerini ifade eden Dişbudak köyünden üretici Özgür Gül, "Her yıl dönüm başı 800,900 kilogram verim alıyoruz bu yılda yine o verimi bekliyoruz. Projesi kapsamında yüzde 75 tohum hibesi desteği alıyoruz. Proje biz üreticiler için çok iyi bu yüzden her yıl ekim alanımız artıyor. 2021 yılında 10 dönüm, 2022 de ise 20 dönem 2023'te ise 30 dönüm yer ektik üretici olarak çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Programın sonunda ise üreticilere sertifika verildi.

Sponsorluğunu Lapseki belediyesinin yaptığı programa Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Tümad Madencilik San. Tic. A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan ve üreticiler katıldılar. - ÇANAKKALE