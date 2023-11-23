Özelleştirme kapsamında bulunan Bursa ve Erzincan'daki taşınmazların satışına onay verildi. İnegöl ilçesindeki taşınmaz Uludağ Rulman Katı Yakıtlar Madencilik Otomotiv Makina İnşaat Yapı Malzemeleri Turizm Sanayi Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti'ye, Çayırlı ilçesindeki taşınmaz ise S.S. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifine satılacak.

Özelleştirme kapsamında bulunan Bursa ve Erzincan'daki taşınmazların satışına onay verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Bursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesi'ndeki taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 6 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Uludağ Rulman Katı Yakıtlar Madencilik Otomotiv Makina İnşaat Yapı Malzemeleri Turizm Sanayi Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapıların da 4 milyon 775 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifine satılması uygun bulundu.