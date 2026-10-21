Bursa Ticaret Borsası'nda 52 meslek komitesi üyesi ve 22 meclis üyesi seçildi

Bursa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerde 52 meslek komitesi üyesi ile 22 meclis üyesi belirlendi. Seçim süreci, 27 Ekim'de yapılacak yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimleriyle tamamlanacak.

Bursa Ticaret Borsası ( Bursa TB), 2026-2030 döneminde görev yapacak meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan seçimlerde borsa üyeleri, kurulan 8 sandıkta oylarını kullandı. İlçe Seçim Kurulu temsilcilerinin oy sayımının ardından açıklanan geçici sonuçlara göre, 52 meslek komitesi üyeleri ve 22 meclis üyesi ile yedek üyeler belli oldu.

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı İbrahim Özhan, "Borsamızın köklü geçmişine ve kurumsal kültürüne yakışır şekilde, demokratik bir ortamda ve büyük bir olgunlukla tamamlanan seçim sürecinde iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, yeni dönemin Borsamız ve Bursa iş dünyası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Önümüzdeki dönemde de üyeye değer katan hizmetler sunmaya ve Bursa ekonomisine katkı sağlayan projeler üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Özhan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin ihtiyaçlarını gözeten, üretimi ve ticareti destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bursa Ticaret Borsası olarak bir asrı aşan tecrübemiz ve hayata geçirdiğimiz projelerden aldığımız güçle hem üyelerimize hem de kent ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Seçimde oyunu kullanan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki dönem Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası'nda görev yaptığı 13 yıl boyunca önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve güzel bir yol arkadaşlığı yaşadıklarını belirterek, "13 yıl boyunca birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla şehrimize ve üyelerimize değer katan önemli çalışmalara imza attık. Bu süreçte emeği geçen sekreteryamıza, yönetim kurulu üyelerimize, meclis başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Ticaret Borsası'nın bundan sonraki süreçte şehrimize karşı ortak sorumluluğunun daha da büyük olduğuna inanıyorum. 3 milyon 200 bin nüfuslu Bursa'mıza hepimizin borcu var. Bu sorumluluğu, iki kurumun iş birliğiyle Bursa'nın ekonomik gelişimine daha fazla katkı sağlayarak yerine getireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret Borsası'nda seçim süreci, 27 Ekim 2026 Salı günü yapılacak seçimlerle tamamlanacak. Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılacak seçimlerde; yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri belirlenecek.

Bursa TB Meslek Komiteleri seçimlerinin geçici sonuçları şöyle;

"1. Meslek Komitesi Üyeleri

Örneket Kırmızıay Gıda Tarım Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Maksem Kasabı Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Uzan Et Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Vet-Et Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Veteriner Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Hakan Gözüyılmaz (Meclis Yedek Üyesi)

İlker İnkaya (Meclis Yedek Üyesi)

Aytav Aydın Tavuk ve Et Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2. Meslek Komitesi Üyeleri

Eşref Ali Silmez Gıda Tarım Taşımacılık İnşaat ve Malzemeleri Turizm İthalat-İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Sınırlı Sorumlu 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi (Meclis Asıl Üyesi)

Ömer Özdemir (Meclis Asıl Üyesi)

AD Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Biziz Gıda Tarım Taşımacılık İnşaat Madencilik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Recep Alp (Meclis Yedek Üyesi)

Osman Karakaya

3. Meslek Komitesi Üyeleri

Aslım Sebze Meyve Komisyonculuğu Tarım Gıda Tur. İnş. İth. İhr. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Meclis Asıl Üyesi)

Ak-Pat Gıda Tarım Ürünleri Nak. İnş. Hayvancılık İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Bilge Kardeşler Tarım Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Kocalar Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

İnceler Tarım Ürünleri Gıda ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Bursa Şubesi (Meclis Yedek Üyesi)

Bülent Atalay (Meclis Yedek Üyesi)

Özer Akdemir

4. Meslek Komitesi Üyeleri

Tarımevi Tarımsal Faaliyetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Hakan Agrogıda Yem Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Şumlu Gıda Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Mehmet Ali Ok (Meclis Yedek Üyesi)

Ünallar Group Yem Tarım ve Soğutma Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

5. Meslek Komitesi Üyeleri

Uzay Gıda Pasta Şekerleme Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Alagöz Tarım Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Unkar Ekmekçilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Ayben Pastacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

D.Darmstadt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

6. Meslek Komitesi Üyeleri

Gazioğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Sertepe Otomotiv İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Burtan Dış Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Bisem-Paradise Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

C B K Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Bursa İpek Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Esgin Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7. Meslek Komitesi Üyeleri

Öztaner Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Erdinç Bayrakçı- Bayrakçı Ticaret (Meclis Asıl Üyesi)

Seçkin Onur Gıda Temizlik Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Turgut Seyhan ve Kardeşleri Market İşletmeciliği Gıda Unlu Mamüller Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri İnşaat Tarım

Hayvancılık Yemek İmalatı ve Lokantacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Zıngır Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Hür-Tav Tavukçuluk Nakliye Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Özer Yalçın Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

8. Meslek Komitesi Üyeleri

C.C. İç ve Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Edemen Et ve Et Ürünleri Tarım Hayvancılık Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Övün Et ve Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asıl Üyesi)

Yen Et Tarım Hayvancılık Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Ün Turizm İşletmeciliği Hafriyat İnşaat Nakliye Canlı Hayvan Et Mamülleri Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited

Şirketi Bursa Nilüfer Şubesi (Meclis Yedek Üyesi)

Aysar Türk Fiat Traktörleri Hayvancılık Limited Şirketi (Meclis Yedek Üyesi)

Halis Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı