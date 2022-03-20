BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan inşaat sektörü için düzenleme çağrısı

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, inşaat sektöründe yaşanan maliyet artışlarından ötürü kamuya iş yapan müteahhitlere yönelik yeni bir fiyat farkı kararnamesi hazırlanmasının sektörün en önemli beklentisi olduğunu söyledi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, inşaat sektörünün salgından en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını söyledi. BTSO olarak sektör temsilcileri ile sürekli istişare halinde olduklarını ve meslek komitelerinden gelen tüm talepleri çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Burkay, "Kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ve tasfiye hakkı verilmesi yönünde çatı kuruluşumuz TOBB aracılığıyla girişimlerde bulunduk. Ancak Ocak ayında meclisten geçen yasal düzenlemeyle fiyat farkı kararnamesi yalnızca 2021 yılının ikinci yarısını kapsarken, kamu müteahhitlerimizin önemle üzerinde durduğu tasfiye hakkı ise düzenlemede yer almadı" dedi.

Son iki yıldır inşaat malzemeleri fiyatlarında önemli artışlar yaşandığını ifade eden Başkan Burkay, "Sektörün en önemli girdileri olan demir ve çimento başta olmak üzere birçok emtiada fiyat artışları yaşanıyor. Bu durum özellikle uzun vadeli projelerle çalışan müteahhitlerimizi zor durumda bıraktı. Bu kapsamda sektörün talepleri doğrultusunda piyasa koşullarını gözeten yeni bir fiyat farkı kararnamesi çıkarılması ve talep eden müteahhitlere tasfiye hakkı verilmesi sektörümüz adına atılacak önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, inşaat sektöründe yaşanan fiyat artışlarının sektörü olumsuz etkilediğini, mütehhitlerin maliyet hesabı yapamadığını ve önünü görmekte zorlandığını ifade etti. İnşaat malzemeleri üreticilerinin yurt dışına öncelik vermesinin iç piyasada sıkıntılara sebep olduğunu belirten Şenocak, "İç piyasada yaşanan tedarik sorunu yatırım iştahını da azaltıyor. Özellikle kamuya iş yapan müteahhitlerin ciddi sorunları var. Yapılan son düzenleme ile fiyat farkı 1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihleri arası için oluşturuldu. Bu ne yazık ki yeterli değil. Mevcut durumda bazı müteahhitlerimiz iflas riski ile karşı karşıya. Bu durum, sektörde çalışanları da olumsuz etkileyecek. Bir an önce kamuya iş yapan müteahhitlere tasfiye hakkı verilmesini ve teminatlarının çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sektörün fiyat belirlemekte büyük zorluk yaşadığını ifade eden BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ise, "İnşaat malzemelerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar var. Yüksek kur dolayısıyla ihracatın da artmasıyla yurt içinde ürün arzı azaldı. Fiyatlar öngörülemez bir durumda. En ufak bir fırsatta yükselen fiyatlar, piyasanın stabil olduğu dönemlerde ise bir türlü geri gelmiyor. Bu da sektörü olumsuz etkiliyor. İnşaat sektörünün bu dönemde desteğe ihtiyacı var. Özellikle kamuya iş yapan müteahhitlerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor" dedi. - BURSA