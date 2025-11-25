BTSO, Özbekistan Büyükelçisini Ağırladı: 10 Milyar Dolar Hedefi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve beraberindeki heyeti ağırladı. Büyükelçi Khaydarov, gerçekleştirdiği ziyarette Bursa'nın Türkiye'nin sanayi alanında en gelişmiş şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari iş birliklerini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

BTSO ev sahipliğinde Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen "Özbekistan Büyükelçilik Heyeti Firma Bilgilendirme Toplantısı", iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt'un yanı sıra Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan da iştirak etti. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, dost ve kardeş ülke Özbekistan'dan gelen heyeti üretim ve ihracat üssü Bursa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"10 milyar dolarlık ticaret hacmi Hedefi"

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Özbekistan'ın Orta Asya'da Türkiye'nin ekonomik ve ticari iş birliğine özel önem verdiği ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Şenyurt, "Ortak tarihimiz ve kardeşlik bağlarımız ilişkilerimize ayrı bir güç katıyor. 2017 sonrasında stratejik ortaklık seviyesine yükselen Türkiye-Özbekistan ilişkileri, her alanda önemli ilerleme kaydetti. Cumhurbaşkanlarımızın vizyoner adımlarıyla 2000'li yılların başında 168 milyon dolar olan dış ticaret hacmimiz bugün 3 milyar dolara ulaştı. Kısa vadede 5 milyar dolar, uzun vadede 10 milyar dolar hedefliyoruz. BTSO olarak Özbekistan ile iş birliğimizi her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

"Özbekistan büyürse Türk dünyası büyür"

Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, Özbekistan denildiğinde genellikle tarihi ve kültürel zenginliklerin akla geldiğini belirtirken, ülkenin sanayi alanında da son yıllarda çok önemli adımlar attığını ifade etti. BTSO'nun "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" mottosunu anlamlı bulduğunu dile getiren Büyükelçi Khaydarov, "Biz de 'Özbekistan Büyürse Türk Dünyası Büyür' diyoruz. Türk dünyasında yüzölçümü ve nüfus bakımından ikinci büyük ülkeyiz ve nüfusumuz her yıl artıyor. Nitelikli insan kaynağımız hızla gelişiyor." dedi. Bursa'nın en güçlü üretim şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Khaydarov, özellikle otomotiv, tekstil, gıda ve tarım sektörlerinde kentin öncü konumda bulunduğunu söyledi. Bu alanlarda Özbekistan ile geniş iş birliği fırsatları olduğunu kaydeden Büyükelçi Khaydarov, "Türkiye, birçok sektörde Özbekistan'ın en önemli iş ortaklarından biri. Başta Bursa olmak üzere Türkiye ile işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, Özbekistan Büyükelçilik Müsteşarı Maşrab Mamirov da Özbekistan'ın ekonomik yapısı ve yatırım imkanlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. - BURSA