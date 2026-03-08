Haberler

KKTC'nin sesi TÜRKSAT üzerinden Avrupa ve Asya'ya ulaşmaya başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu yayıncısı BRT TV, TÜRKSAT ile yapılan teknik işbirliği sonucunda yayını İngiltere'den Malezya'ya kadar uzanan geniş bir alana taşıdı. Yeni yayın mimarisi ile BRT TV, Gurbetçi Türklerin yanı sıra Güney Asya ülkelerinde de izlenebilir hale geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kamu yayıncısı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT TV), TÜRKSAT ile gerçekleştirilen teknik işbirliği sayesinde yayın coğrafyasını İngiltere'den Malezya'ya kadar uzanan bir bölgeye taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamada, TÜRKSAT ile BRT TV arasında gerçekleştirilen teknik işbirliği sayesinde KKTC'nin yayın coğrafyasının devasa bir ölçeğe taşındığı bildirildi.

TÜRKSAT'ın gelişmiş uydu filosu üzerinden sağlanan yeni yayın mimarisi sayesinde BRT TV'nin İngiltere'den başlayarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı kapsayan Türkistan hattı üzerinden Endonezya ve Malezya'ya kadar uzanan geniş bir bölgede izlenebilir hale geldiği aktarılan açıklamada, Türksat 6A uydusunun, BRT TV'nin sinyal kalitesini ve erişim gücünü Güney Asya'nın derinliklerine kadar taşımaya başladığı ifade edildi.

Bu imkan sayesinde yayınların Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi yüksek nüfus yoğunluğuna sahip havzalara güçlü ve kesintisiz biçimde ulaşır hale geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa-Asya ekseninde çoklu bölge erişimi sağlayan yapı, BRT TV'yi yerel bir yayıncıdan küresel bir medya platformuna dönüştürdü. TÜRKSAT uydu filosunun sunduğu geniş kapsama alanı sayesinde artık KKTC'nin kültürü, sanatı, tarihi ve toplumsal perspektifi doğrudan dünyaya tanıtılabiliyor."

