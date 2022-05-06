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Borsa güne düşüşle başladı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 azalışla 2.453,69 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 azalışla 2.453,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,57 puan ve yüzde 0,51 değer kaybederek 2.453,69 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,5 ve holding endeksi yüzde 0,28 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 41'le orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,88'le turizm oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi kapanışa yakın ABD borsalarındaki satıcılı seyre paralel kazançlarını kısmen geri verse de, günü yüzde 1,47 artışla 2.466,26 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

ABD'deki enflasyon endişesinin varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürdüğünü anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan istihdam raporundaki verilerin önemine vurgu yaparak, oynaklığın haftanın son işlem gününde de devam edebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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