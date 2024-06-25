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Bomba iddia: Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 15'lik ara zam geliyor

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CHP heyetinin dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği 4 saatlik zirvede de gündeme gelen asgari ücret zammıyla ilgili kulis bilgisi Ankara'yı salladı. Hükümetin temmuz ayı için sürpriz bir ara zam kararı alacağı ve asgari ücretin 17.002 TL'den 19.552 TL'ye yükseltileceği iddia edildi.

CHP'nin Hazine ve Maliye gölge bakanı Yalçın Karatepe ve beraberindeki heyet, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 4 saat 15 dakikalık bir zirve gerçekleştirmişti.

4 SAATLİK ZİRVEDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hayli uzun süren görüşmede Bakan Şimşek'e iletilen 4 ana talepten biri de asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılması olmuş ancak Karatepe bu konuda Şimşek'ten olumlu bir geri dönüş alamadıklarını ifade etmişti.

Bomba iddia: Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 15'lik ara zam geliyor

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Yaşanan gelişmenin ardından milyonlarca asgari ücretli kara kara düşünmeye başlarken, bugün Ankara kulislerine düşen bir iddia büyük ses getirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde hükümetin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtildi.

"ZAM ORANI ENFLASYON İLE DOĞRU ORANTILI OLMAYACAK"

Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı belirtildi.

Bomba iddia: Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 15'lik ara zam geliyor

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM GELİYOR"

Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL'den 19.552 TL'ye yükseltilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Asgari Ücret Ankara Maliye Zam Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (23)

Mutlu Sutcu:

Mehmet şimşek zam ile ilgili hiçbir sinyal vermezken chp li arkadaşlar enflasyonun artması için mücadeleye başladı bile. Zam söylentileri ile birlikte 70 TL olan sivri biberi 100 TL alırız hayırlı olsun chp ye

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Emre Kırıcı:

Şuanda ayın son haftası akşam yemeği yiyemiyorum sabah kahvaltısı ile geçiriyorum tüm günü maaşa zam olunca belki 1 hafta falan yemi zamlar gelene kadar akşam yemeği yiyebilirim saygılar

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CAN Işık:

Gerzk bir yorum gelmiş bile

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Zübükzade:

Deveye demişler ki boynun eğri nerem doğru ki demiş Değiştir bu kafayı azizim

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yanıt0
Mehmet Kılıç:

şu ciftcilerden çekin pis diliniz kolaysa basitse kendin yetiştir kendin ye

yanıt0
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someone:

işverenler anında piyasaya yansıtır. enflasyon %15 daha artacak demektir

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Murat Kara:

iyi haber yüzde 15 lik artış yüzde yüz beş olarak geri döner

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Halide ok:

Ağalar bizimle iyi eğleniyi lo

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umut mergen:

bisey geleceği yok gelecek birsey var sadece 1 temmuzda kiralra yüzde 65 kiraci kardeşlerim yandi bende kiraciyim Allah sabir versin cümlemize

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ÜMİT İHSAN TOPAL:

Marketler ellerinde etiketleri ne kadar kazık soksak vatandasa diye beklemeye gecmiştir şimdi

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