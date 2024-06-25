Bomba iddia: Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 15'lik ara zam geliyor

CHP'nin Hazine ve Maliye gölge bakanı Yalçın Karatepe ve beraberindeki heyet, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 4 saat 15 dakikalık bir zirve gerçekleştirmişti.

4 SAATLİK ZİRVEDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hayli uzun süren görüşmede Bakan Şimşek'e iletilen 4 ana talepten biri de asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılması olmuş ancak Karatepe bu konuda Şimşek'ten olumlu bir geri dönüş alamadıklarını ifade etmişti.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Yaşanan gelişmenin ardından milyonlarca asgari ücretli kara kara düşünmeye başlarken, bugün Ankara kulislerine düşen bir iddia büyük ses getirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde hükümetin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtildi.

"ZAM ORANI ENFLASYON İLE DOĞRU ORANTILI OLMAYACAK"

Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı belirtildi.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM GELİYOR"

Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL'den 19.552 TL'ye yükseltilecek.