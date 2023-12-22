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Bolu'da Ay Çekirdeği Fiyatları Yükseldi

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Bolu'da kuruyemiş dükkanlarında vatandaşın en çok tercih ettiği ürün ay çekirdeği oldu. Ay çekirdeği kilosu 120 liradan satışa sunuluyor.

BOLU (İHA) – Bolu'da kuruyemiş dükkanlarında vatandaşın en çok tercih ettiği ürün ay çekirdeği oldu. "Sohbetlerin vazgeçilmezi" olarak bilinen çekirdek, kilosu 120 liradan satışa sunuluyor.

Bolu'da geçtiğimiz yıllarda 60 liradan satışa sunulan ay çekirdeği, şimdilerde kilosu 120 liradan alıcı buluyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen ay çekirdeği, hem kuruyemiş dükkanlarını süslüyor hem de damakları tatlandırıyor. Diğer kuruyemişlerden kabak çekirdeği kilosu 250 lira, soslu fıstık 150 lira, soslu mısır 100 lira, karışık çerez 140 lira, ballı fıstık 160 lira, beyaz leblebi 120 lira, fındık 370 lira, Antep fıstığı 550 lira, kaju 320 lira, leblebi ise 130 liradan satışa sunuluyor.

"Türk halkının en büyük eğlencesi çekirdek"

Ay çekirdeğinin her yıl ilgi gördüğünü ifade eden kuruyemişçi Haluk Acar, "Türk halkının en büyük eğlencesi çekirdek. Bizim kuruyemişçilerin ana kalemi çekirdektir. Fındık, leblebi ve üzüm gibi birtakım karışık kuruyemişler de tercih ediliyor. Çekirdeğin fiyatını belirleyen unsurlar var. Bu ürün yurt dışından, Çin'den geliyor. Fiyatı da 2 dolar civarı. Genelde bu baz alınıyor. Türkiye'de de genelde bu çerçevede gidiyor. Fiyatların oluşmasında bir önceki yılın ürününün yokluğu veya bolluğuyla alakalı olabiliyor. Bazen de bahsettiğim gibi dövizdeki hareketlilik de bizim fiyatlarımızı etkileyebiliyor" dedi.

Yılbaşı öncesi kuruyemişçilerde hareketlilik olduğunu vurgulayan Acar, "Bizim en yoğun günümüz yılbaşında oluyor. Onun haricinde bayramlarda hareketlilik olur" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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