Bilgiçler Yapı, gayrimenkul projeleri için 6,6 milyar TL bütçe ayırdı

Bilgiçler Yapı Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Bilgiç, Bayrampaşa'da ofis ve dükkanların bulunduğu iş merkezini hayata geçireceklerini ve konutta da rakiplerinden ayrışan projeler yapacaklarını belirterek, "Bayrampaşa ile birlikte hayata geçirmek istediğimiz gayrimenkul projelerimiz için 6,6...

Bilgiçler Yapı Üst Yöneticisi ( Ceo ) Ali Emre Bilgiç, Bayrampaşa'da ofis ve dükkanların bulunduğu iş merkezini hayata geçireceklerini ve konutta da rakiplerinden ayrışan projeler yapacaklarını belirterek, "Bayrampaşa ile birlikte hayata geçirmek istediğimiz gayrimenkul projelerimiz için 6,6 milyar TL ayırmış durumdayız." dedi.

Bilgiç, şirketin yeni dönem yatırım planlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilgiçler Yapı'yı 2007 yılında iş merkezleri yaparak kiraya vermek amacıyla kurduklarını söyledi.

Şirket bünyesinde Beylikdüzü'nde konut, Büyükçekmece'de villa projesi hayata geçirdiklerini dile getiren Bilgiç, "Sonrasında, 'Herkesin yaptığı işi yapmayalım, farklı bir şey yapalım' dedik. Konutu herkes yapıyor. Sanayicilikten geldiğimiz için ticaret merkezleri yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Bilgiç, özellikle İstanbul'un merkezi ilçelerinde yer alan esnafın, KOBİ'nin ve üreticinin çok dağınık bir şekilde faaliyet gösterdiğini, dükkanları kentsel dönüşüme girdikten sonra toplu bir iş yeri bulamadıklarını, bu durumun kendilerini akıllı ticaret ve iş merkezleri kurmak için harekete geçirdiğini anlattı.

Her katta kapının önüne TIR'ın yanaştığı, 7 metre tavan yüksekliği olan, sanayi ruhsatı bulunan ve şehre yakın binalar yapmaya karar verdiklerini ifade eden Bilgiç, "Bu sayede ilk akıllı ticaret ve iş merkezimizi (Aktim 1) yaptık. Esenyurt Akçaburgaz'daki merkezin yüzde 95'i 2,5 ayda satıldı. Sonra hızlıca Aktim 2'i hayata geçirdik." dedi.

Bilgiç, akıllı ticaret merkezlerine ürünlerin kolayca indirilebildiğini, her kapıda indirme-boşaltma alanları bulunduğunu, her katta bağımsız giriş ve çıkış olduğu için doğal hava sirkülasyonu sağlandığını ve bu sayede kötü koku ve dumanın kendine yer bulamadığını, çok gelişmiş yangın sistemlerine sahip olduklarını söyledi.

"Projeyi bitirecek sermayeyi hazırlamadan işe başlamıyoruz"

Ali Emre Bilgiç, ikinci merkezi Aktim 2 ismiyle Esenyurt Kıraç'ta hayata geçirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktim 1'de dükkan alanların gayrimenkulleri çok yüksek prim yaptığı için ikinci merkezimize yoğun talep oldu. Projeyi bitirmeden satışımızı bitirdik. 13 ayda projemizi bitirmiştik. Oradaki dükkanlar da çok hızlı primlendi. Sonrasında Avcılar'da yaptığımız Aktim-3 projemiz de hem ilk 2 projeye yatırım yapanlar hem de onların yakınlarının yüksek talebi nedeniyle hızlıca bitti. Yani doğru dürüst reklama dahi çıkmadık."

Bilgiç, tamamen öz sermaye ile çalıştıklarını ve bugüne kadar bütün projelerini gününden önce teslim ettiklerini belirterek, kat karşılığı iş yapmadıklarını, projeyi tamamen bitirecek bütçeye sahip olmadan işe başlamadıklarını anlattı.

"İstanbul'un iş ve ticaret merkezi ihtiyacı çok fazla"

Bilgiçler Yapı CEO'su Bilgiç, kendilerinin başarılı olduğunu gören diğer firmaların da bu konseptte proje imal etmeye başladığını belirterek, halihazırda Esenyurt, Hadımköy, Arnavutköy ve Beylikdüzü bölgesinde yapımı devam eden veya başlayacak olan 2,2 milyon metrekarelik sanayi imalatı bulunduğunu söyledi.

Bu konseptteki iş ve ticaret merkezlerinde İstanbul'da ciddi bir açık bulunduğunu dile getiren Bilgiç, "İnanılmaz bir sanayi var. Bu hızla devam edilse dahi megakentin ihtiyacı ancak 20 yılda karşılanır." ifadesini kullandı.

Bilgiç, ihtiyacın yüksek olması nedeniyle burada da farklı olanın kazanacağını, bu nedenle yeni trendlerin gelişeceğini kaydederek, kendi enerjisini üreten, yağmur suyunu depolayabilen, daha alternatifli otopark imkanları sunan binaların gelişeceğini söyledi.

Yeni merkezlerin depreme de dayanıklı olacağını aktaran Bilgiç, insanların aklına deprem deyince hem konutların geldiğini ancak çalışanların gündüzleri işte olduğuna dikkati çekti.

Bayrampaşa'da 3,1 milyar TL'lik projeye başlıyoruz

Bilgiç, konutta kendilerini ayrıştıramadıkları için sanayi projelerine yöneldiklerini söylediğini anımsatarak, "Şimdi aynı durum burada da olmaya başladı. Biz de Bayrampaşa'da farklı bir projeye imza atmak istedik. Burada, 'otopark ve deprem problemi bulunmayan, yeni nesil ticaret merkezi ve ofisler yapalım' dedik." şeklinde konuştu.

Bayrampaşa'da yeni başlayacakları inşaat kapsamında 95 bin metrekare kapalı alanda, ofis ve ticari ünitelerden oluşan yeni proje inşa edeceklerini dile getiren Bilgiç, ofis ve dükkanların ayrı olacağını, dükkanların şovrum, depolama ve benzeri ihtiyaçlar için kullanılabileceğini anlattı.

Bilgiç, bu projede 400 ile 500 arasında bağımsız bölüm bulunacağını kaydederek, 3,1 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını söyledi.

"Yeni projeler için arsa arıyoruz"

Bilgiç, Bayrampaşa'daki ofis ve dükkanların bulunduğu merkez dışında konut projeleri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını ifade ederek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Konutta da rakiplerinden ayrışan ve benzeri olmayan projeler yapmak istiyoruz. Hem lokasyon hem manzara hem de de kalite anlamında. Bunun için görüştüğümüz birkaç yer var şu anda. Projelerimiz için arazi arıyoruz. Yeşilköy, Florya ve Boğaz'da arazilere bakıyoruz. Yatay mimari ile yaşanabilir ve depreme dayanıklı konutlar imal edeceğiz. Bayrampaşa ile birlikte hayata geçirmek istediğimiz gayrimenkul projelerimiz için 6,6 milyar TL ayırmış durumdayız."