Bilecik'te Çiftçilere Yem Bitkisi Tohumu Dağıtımı Gerçekleşti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çiftçilere 9 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdarenin destekleriyle bezelye yem ve macar fiğ tohumları dağıtıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çiftçilere 9 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleşti.

Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tarafından ilçedeki çiftçilere yem bitkisi tohum dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdarenin yüzde 30 hibe destekleri ile 2 bin 25 kilogram bezelye yem, 7 bin 450 kilogram macar fiğ olmak üzere toplam 9 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleşti.

Çiftçiler ile bir araya gelen Zekiye Tekin, "Bakanlığımız ve Milletvekilimiz Halil Eldemir başta olmak üzere Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e, İl Özel İdare Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK