Bilecik Belediyesi'nin Halkın Esnafı Projesi devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Halkın Esnafı Projesi' market, manav ve şarküterilerde devam ediyor. Proje ile hem esnaf hem vatandaş kazanıyor. Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Halkın Esnafı Projesi'nin uygulandığı market ve işyeri sahiplerini ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Halkın Esnafı Projesi' market, manav ve şarküterilerde devam ediyor. Proje ile hem esnaf hem vatandaş kazanıyor.

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Halkın Esnafı Projesi'nin uygulandığı market ve işyeri sahiplerini ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşların uygulama hakkındaki görüşlerini dinleyen Başkanvekili Subaşı, Bilecik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde geçen aylarda uygulamaya geçen proje hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilen alışveriş kartlarının market, manav, şarküteri ve benzeri alışveriş noktalarında kullanıldığını kaydeden Subaşı, uygulamanın devam edeceği bilgisini verdi.

BAŞKANVEKİLİ MELEK MIZRAK SUBAŞI: "PROJE İLE KÜÇÜK ESNAFI ZİNCİR MARKETLERE KARŞI KORUYORUZ"

Başkanvekili Subaşı, proje ile küçük esnafı zincir marketlere karşı korumuş olduklarının altını çizerek, "İBB ile yaptığımız protokolle birlikte Bilecik'te hem yerel esnaf kazanacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak. Her iki kurum arasında imzalanan protokol ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kendisine sunulan kart ile anlaşması bulunan esnaftan alışverişini gerçekleştirebilecek. Çok sıkı bir çalışma sonucu ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz aile üyelerine bu kartları teslim ediyoruz. Böylece vatandaşımız ihtiyaç duyduğu ürünü istediği noktalarda temin edebiliyor" dedi.

ESNAFTAN BAŞKANVEKİLİ SUBAŞI'NA TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve işyeri sahipleri, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür ederek, "Öncelikle belediyemizin başlatmış olduğu bu uygulama ile hem biz hem de vatandaş kazanıyor. Proje şu an bir sorun olmadan devam ediyor. Bu güzel uygulamanın sürmesini istiyoruz" diye konuştular.