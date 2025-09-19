Beta Enerji, 130 milyon dolarlık yeni kampüsünün ilk etabını devreye aldı

Türkiye'nin önde gelen transformatör üreticilerinden Beta Enerji, Adana'da Avrupa'nın tek çatı altında en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden olan 130 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği kampüsünün ilk etabını devreye aldı. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, yatırımla 420 milyon dolar ciro, 240 milyon dolar da ihracat hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye'nin en önemli transformatör üreticilerinden Beta Enerji, Avrupa'nın tek çatı altında en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olan 'Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nün ilk etabını devreye aldı. Şirket, transformatör sektöründeki küresel talep artışını öngörerek 2022 yılında temellerini attığı kampüs ile üretim kapasitesini ve ihracat ağını hızla büyütmeyi hedefliyor.

"Transformatöre olan ihtiyaç artırıyor"

Yatırıma ilişkin Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Dağsuyu, "Yeşil ve dijital dönüşüm, elektrikli araçların yaşama entegrasyonu, kentleşme ve enerjiye hiç ulaşamayan bölgelerdeki yatırımlar ve eskiyen altyapıların yenilenmesi transformatöre olan ihtiyacı artırıyor. Bu ihtiyaca cevap vermek için 2022 yılında yatırımına başladığımız Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nün ilk etabını devreye aldık. Yeni kampüsümüzde Nisan 2025 itibarıyla güç transformatörleri, beton köşk ve yüksek gerilim anahtarlama sistemleri üretimine başladık. 2026 yılı sonuna kadar dağıtım transformatörleri üretimini de yeni yatırımımıza taşımayı hedefliyoruz" dedi.

"İhracatta 5 yıllık hedef 130 ülkeye ulaşmak"

Enerjinin AVM'si olma vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Dağsuyu, yeni kampüsle beraber müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri tek bir merkezden temin edebileceği kompleks bir yapı sunduklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Yaklaşık yarım asırdır, uluslararası standartlara uygun yüksek kalitede transformatörler üretiyoruz. Halihazırda ürettiğimiz ürünlerin yanında yüksek gerilim (YG) anahtarlama ürünleri ve çok yüksek güçlerde özel güç transformatörleri gibi yeni ürün kategorilerine yatırım yaparak ürün portföyümüzü genişlettik. Kampüsümüzün 2026 sonunda tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte dağıtım transformatörlerinde en az 3 kat, güç transformatörlerinde ise en az 25 kat üretim artışı hedefliyoruz. Bu üretim kapasitesiyle birlikte, ihracat yapılan ülke sayısını kısa vadede 100, beş yıl içinde ise 130'a çıkarmayı amaçlıyoruz. Finansal hedeflerimiz de bu yatırımla birlikte büyüyor. Tesisimiz tam kapasiteye ulaştıktan sonra 420 milyon dolar ciro, 240 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Özellikle Avrupa ve Amerika kıtası, Türk cumhuriyetleri ve Afrika kıtası öncelikli pazarlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca bu kampüsle toplam istihdam sayımız tam kapasite ile yaklaşık bin 200 kişiye ulaşacak."

"Teknolojik dönüşüm ve sürdürülebliir üretim"

Yeni kampüs yatırımının yalnızca üretim değil, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik vizyonuyla da şekillendirildiğine vurgu yapan Dağsuyu, "Endüstri 4.0 teknolojileriyle donatılan kampüsümüzde otomasyon sistemleri, IoT entegrasyonu, yapay zeka destekli kamera ve sensör sistemleri, büyük veri analitiği gibi çözümlerle üretim süreçlerini yöneteceğiz. RFID sistemleriyle mamül stok, demirbaş ve personel takibi süreçlerini de dijital ortamda sürdüreceğiz. Ayrıca hem operasyonel verimliliği artırmayı hem de karbonsuz bir üretim modeline geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2030'da yüzde 30 emisyon azaltım hedefi"

2030'da yüzde 30 emisyon azaltım hedefi ve sürdürülebilirlik ile çalışan memnuniyetini de ön planda tuttuklarını ifade eden Dağsuyu, "Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nü LEED sertifikasyon kriterlerine uygun olarak çevreye duyarlı bir yapıda hayata geçirdik. Mevcut fabrikada çatıya kurulu GES ile elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılarken, yeni kampüsün çatısına kurulacak 8 MW'lık güneş enerji sistemiyle, tesisin tüm enerji ihtiyacını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı planlanıyoruz. 2030 hedeflerimiz arasında karbon emisyonlarını yüzde 30 azaltmak, ambalaj malzemelerinin yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasını sağlamak, su tüketimini 2025-2030 arasında yüzde 20 azaltmak yer alıyor" diye konuştu.

"20 bin metrekare sosyal alan"

Kampüse 20 bin metrekarelik sosyal alan inşa ettiklerini de anlatan Dağsuyu, "İnsan kaynağımızı verimli kullanarak, çalışanlarımızın mutluluğunu ve gelişimini ön planda tutan bir bakış açısını benimsiyoruz. Kampüsümüzü 115 bin metrekarelik dev bir alan üzerine kurduk, bunun yaklaşık 80 bin metrekaresi kapalı alan. Yüksekliği 30 metreyi buluyor. 20 bin metrekare sosyal alanıyla, sadece üretim değil, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için de bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu alanla sadece çalışmak değil, yaşamak da mümkün olacak. Sosyal alanımızı konaklama tesisinden, eğitim merkezine, spor tesislerinden etkinlik alanlarına, kafeteryadan dinlenme mekanlarına kadar çeşitli birimlerden oluşturduk" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA