Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Diependaele, İTO Başkanı Avdagiç ile bir araya geldi

Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele başkanlığındaki ekonomik misyon heyeti, İstanbul Ticaret Odası'nda Türk iş dünyasıyla bir araya geldi. Program kapsamında Türk ve Belçikalı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 90'a yakın şirket ve kuruluşun yer aldığı Belçika Krallığı Türkiye Ekonomik Misyon Heyeti'ni Eminönü'ndeki merkez binasında ağırladı. Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele başkanlığındaki üst düzey heyet, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Belçikalı ve Türk firmalar arasında serbest tanışma ve ikili iş görüşmeleri (B2B) programı yapıldı. 160 iş insanının yer aldığı program İTO, Flaman İşletmeler Ağı (VOKA)- Limburg Ticaret Odası, Flanders Yatırım ve Ticaret Ajansı (Fitagency) ve Serbest Çalışan Girişimciler Birliği (UNIZO) iş birliğinde düzenlendi.

"Belçika Krallığı Türkiye Ekonomik Misyon Heyetinin Ziyareti ve Firmalar Arası Networking Etkinliği" başlıklı programın açılışında konuşan Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, "İstanbul'da insanların sıcaklığını hissettik. İstanbul, Doğu ile Batı'nın kavşak noktası bir şehir. Bugün kıtanın her yerinden daha hızlı büyüyen, inşa eden ve bağ kuran bir şehir. Bugün Türkiye, Çin ve ABD'den sonra Avrupa dışındaki en büyük ihracat pazarımız konumda yer alıyor" dedi.

"Jeopolitik zorlukları ekonomik fırsatlara dönüştürmeye hazırız"

Başbakan Diependaele, "Türkiye; 85 milyonluk nüfusuyla genç, dinamik ve Avrupa endüstrisiyle entegre olmuş ekonomisiyle bizim için çok önemli konumda. Türkiye; Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve ötesinin birleşme noktasında yer alıyor. Çeşitliliğe gitmek, tek bir pazara olan bağımlılıklarını azaltmak için yeni büyüme alanları bulmak isteyen Flaman şirketleri için Türkiye uzak bir seçenek değil. Yakın ve doğal bir seçenek. Flaman bölgesi her zaman açık bir ticaret ekonomisi olmuştur, bu bizim DNA'mızın bir parçasıdır. Jeopolitik olarak çok belirsiz zamanlarda, uluslararası ticaret çok güçlü, dirençli ve güvenilir ortaklıklar gerektirir. ve bizim için bu tür bir ortak Türkiye'dir. Network kurmaya hazırız, jeopolitik zorlukları ekonomik fırsatlara dönüştürmeye hazırız" şeklinde konuştu.

"Ticari diplomaside dönüm noktası kabul ediyoruz"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise konuşmasında, "Avrupa'nın lojistik merkezi Belçika ile Asya ve Avrupa'nın köprü ülkesi, bölgesel üretim gücü Türkiye'nin 'güçlerini birleştirmesini' önemsiyoruz. Bu nedenle de bu ziyaretinizi ticari diplomasi açısından son derece stratejik ve dönüm noktası kabul ediyoruz. Bu bağlamda Avrupa entegrasyonu çerçevesinde NATO, Avrupa Konseyi ve ülkemizin Avrupa Birliği adaylığı başlıkları altında ikili ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi bizim için çok önemli bir hedef" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, ziyareti Belçika Kraliçesi Mathilde'nin himayesinde 14 yıl aradan sonra ülkeye Kraliyet seviyesinde düzenlenen ilk ziyaret olması bakımından önemli ve anlamlı bulduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkati çeken Avdagiç, "Belçika ile Türkiye'nin 200 yıla yaklaşan güçlü yakınlığı bulunuyor. 1830'da bağımsızlığına kavuşan Belçika'yı tanıyan ilk ülkelerden biri biziz. Belçika ve Türkiye, yoğun tarihsel birikimle diplomasi ve siyasette dost, askeri alanda müttefik, ekonomik alanda ise kuvvetli ortaklar olmayı başardılar" dedi.

"İki ülkenin ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"

Avdagiç, Türkiye'nin 719 Belçikalı firmaya ev sahipliği yaptığını ve bu firmaların toplam sermaye stokunun 9,3 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, Türkiye'nin Belçika'daki yatırımlarına ilişkin ise 17 firma ile toplamda 750 milyon dolar seviyesinde bir yatırım bulunduğunu söyledi.

Belçika'daki toplam yatırım ve kurulu şirket sayısının daha yüksek seviyelere ulaşmasının en önemli temennilerinden olduğunu ifade eden Avdagiç, "Karşılıklı ticaretimize baktığımızda ise ikili ticaret hacmimizin 10 milyar dolar seviyesine yaklaştığını görmekteyiz" dedi.

Avdagiç, Belçika'nın sanayi üretiminde ve ihracatında lojistik, kimya, ilaç, otomotiv, gıda teknolojileri ve makine sektörlerinin öncü rol oynadığını kaydetti. Avdagiç, "Özellikle Avrupa'nın kalbinde yer alan konumuyla Belçika, dünya ticaretinin en önemli kavşak noktalarından birisi. Gerek doğrudan yatırımlarda yeni bir ivme yakalamak gerekse dış ticaret seviyesini daha da yukarı taşımak için liman yönetimi, sürdürülebilir enerji ve ileri kimya teknolojileri alanlarında karşılıklı büyük fırsatlarımız var" şeklinde konuştu.

"Belçika ile Türkiye'nin güçlerini birleştirmesini önemsiyoruz"

Avdagiç, etkinliğin odak noktasının bu tespitleri kapsayacak şekilde düzenlendiğini belirterek, 15'ten fazla sektörde faaliyet gösteren Belçikalı firmaların deneyiminin İstanbul ve Türk sanayicisinin ve ihracatçısının rekabet gücünü Avrupa pazarında daha da artıracağına emin olduklarını söyledi.

Networking etkinliğini önemli bir başlangıç olarak gördüğünü ifade eden Avdagiç, etkinliğin Türk ve Belçikalı firmalar arasındaki yeni projelerin ve uzun vadeli stratejik ortaklıkların temellerini de atacağına emin olduğunu kaydetti.

Avdagiç, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin sadece ticaretle sınırlı olmadığını, birlikte üretmenin ve teknolojik ile sosyal alanlarda iş birliklerinin geliştirilmesinin stratejik öncelikler arasında yer aldığını dile getirdi.

"VOKA-Limburg ile imzaladığımız iş birliği protokolü çabaların somut örneği"

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin katılımıyla VOKA-Limburg Ticaret Odası ile imzaladıkları iş birliği protokolünün bu çabaların en son somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bu anlaşma sonrasında VOKA-Limburg Ticaret Odası ile kurumsal iş birliğimizi daha da güçlendirecek, firmalarımızı bir araya getirecek etkinlikler yapmayı öngörüyoruz. Bu yolda, Belçika'nın ülkemizde faaliyet gösteren Ticaret Temsilcilikleriyle sürdürdüğümüz yakın iş birliği ve tesis ettiğimiz güçlü diyalog, ortak hedeflerimize ulaşmamızda bizler için son derece kıymetli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Heyette 15'ten fazla sektör temsilcisi bulunuyor

Konuşmaların ardından Belçikalı ve Türk firmalar arasında serbest tanışma ve ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirildi.

Programda VOKA-Limburg Ticaret Odası CEO'su Johann Leten ve UNIZO COO'su Gilles Vandorpe de birer konuşma yaptı.

Belçika Krallığı Türkiye Ekonomik Misyon Heyeti'nde inşaat, altyapı ve mühendislik, makina ve ekipman, ulaştırma ve lojistik, enerji, çevre ve temiz teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri ile görsel-işitsel medya, finansal hizmetler, kimya, ilaç ve yaşam bilimleri, havacılık ve uzay sanayi, tarım, gıda ve içecek, turizm ve eğlence, savunma ve güvenlik ile lüks tüketim, moda, tekstil ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren resmi ve iş dünyası temsilcileri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı