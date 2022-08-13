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BDDK'dan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde değişiklik

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BDDK'dan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de yapılan değişikliğe göre, danışma komitesi üyeliğine ilişkin olarak bir kişinin en fazla iki bankanın danışma komitesinde görev...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de yapılan değişikliğe göre, danışma komitesi üyeliğine ilişkin olarak bir kişinin en fazla iki bankanın danışma komitesinde görev alabilmesine ilişkin hüküm, kalkınma ve yatırım bankalarının danışma komitelerindeki üyelikler hakkında uygulanmayacak.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, söz konusu tebliğin kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümlerini düzenleyen bölümünde 15'inci maddenin ikinci fıkrası, "Kalkınma ve yatırım bankaları, 5'inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen danışma komitesi tesis etme yükümlülüğünü, birlik tarafından uygun görülen kuruluşlardan hizmet alımı yapmak suretiyle de yerine getirebilir. Dışarıdan hizmet alınması durumunda bu tebliğin danışma komitesine ilişkin 4'üncü, beşinci fıkrası hariç 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci ve 12'nci maddeleri ile 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükümleri kıyasen uygulanır." şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklik ile danışma komitesi üyelerinin görevlendirilme şartlarını düzenleyen 5'inci maddenin 5'inci fıkrası hariç tutuldu.

Tebliğde, 15'inci maddeye yeni getirilen fıkra ise şöyle:

"Danışma komitesi üyeliğine ilişkin olarak 5'inci maddenin beşinci fıkrasında yer alan, bir kişinin en fazla iki bankanın danışma komitesinde görev alabilmesine ilişkin hüküm kalkınma ve yatırım bankalarının danışma komitelerindeki üyelikler hakkında uygulanmaz."

Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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