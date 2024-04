Bayram tatili dönüşünde trafik kazaları arttı

9 günlük Bayram tatili dönüşünde yola çıkacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "6 Nisan'da başlayan 9 günlük bayram tatili henüz daha bitmeden 3 bin 600'ü aşkın trafik kazası yaşandı bu kazalarda 56 vatandaşımızı kaybettik ve 5 bin 625 kişi de yaralandı. Şehirlerarası karayollarında muhtemel trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak dönüşleri son güne bırakmamalı" dedi.

"Bayram tatilinin ilk 6 gününde 58 vatandaşımızı kaybettik"

Uzun bayram tatillerinde trafik kazalarının arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayram tatilinin 6'ıncı gününde günlük ortalama olarak 600 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda maalesef 56 vatandaşımızı kaybettik. Bayramdan önce yola çıkacak olan vatandaşlarımıza uyarıda bulunmuştuk. Şimdi dönüşlerin gerçekleştiği günlerde uyarıları yinelemek gerekirse özellikle tatil yorgunluğu ile birlikte direksiyon başına geçecek olan vatandaşlarımız hız limitlerine uymalı, kör noktaları gözden kaçırmamalı. Eve 1-2 saat daha erken varmak için ailemizi ve sevdiklerimizi gözü yollarda bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

"Uzun yolda her iki saatte bir 15 dakika mola verilmeli"

Tatil dönüşlerinde araç kullanırken hiçbir ihmale fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Palandöken, "Kazalara en çok sebebiyet veren durumun aşırı hız olmasının yanında vatandaşlarımızı hızlı araç kullanımına iten yorgunluk ve bir an önce evine ulaşma isteği gibi nedenler ön plana çıkıyor. Şoförlerimiz her 2 saatlik yolculuk sonrasında 15 dakika dinlenmeyi ihmal etmemeli. Özellikle gece yolculuk yapan vatandaşlarımız sabah güneşin doğmasına yakın vücutta artan uyku isteğiyle inatlaşmamalı. En azından 1 veya 2 saat müsait bir alana araçlarını çekip uyku ihtiyacını karşılamalı. Unutulmamalıdır ki varacağımız yere geç gitmek hiç gidememekten her zaman daha iyidir" şeklinde belirtti. - ANKARA