Bayraktar, Hazar'ın Türk dünyasını birleştirmesi gerektiğini söyledi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazar Geçişli Boru Hattı ile Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefinin somut aşamaya geldiğini belirterek, "Bu hedefte sağlayacağımız ilerlemeler hem Türk devletlerinin kalkınmalarına katkı yapacak hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasaları bağlamında oyun değiştirici etkisi olacak." dedi.

Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 5'inci toplantısı kapsamındaki Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Türk devletlerinin, Orta Asya, Kafkasya, Anadolu, Avrupa, Karadeniz, Balkanlar ve Akdeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada şanlı bir geçmişle, ortak bir bugün ve gelecek vizyonuyla birleştiğini dile getiren Bayraktar, enerjide de bu vizyonun yansımalarının görüldüğünü söyledi.

Bayraktar, TDT üyesi ülkelerin, enerji kaynakları ve potansiyelleri yönünden birbirini tamamlayabilecek ve destekleyebilecek özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, "TDT yaklaşık 180 milyonluk bir nüfus, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafya ve 2 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğü temsil ediyor. Dünya doğal gaz rezervlerinin 10'da 1'i bu coğrafyada bulunmakta. Bir ucunda Çin'e komşu, diğer ucunda Akdeniz'e ve Avrupa'ya. Rusya'ya sınırı olan, Orta Doğu'daki enerji zengini ülkelere de sınırımız olduğu bir coğrafya. Her bir üyemizde farklı bir potansiyel var." diye konuştu.

"Hazar'ın Türk dünyasını ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız"

Enerji alanında yapılacak işbirliklerinin üye devletlerin ekonomilerine, vatandaşların refahına ve bölgesel huzura olumlu katkılar yapacağını aktaran Bayraktar, "Bu manada Hazar'ın Türk dünyasını ayırmasını değil birleştirmesini sağlamalıyız. Orta Asya'da üretilecek yenilenebilir enerji kaynaklı elektriği Hazar'ın batısına taşımayı öngören 'Yeşil Enerji Koridoru' projesinin bu bağlamda çok mühim olduğunu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan da kendi aralarında bir anlaşma imzaladılar. Kırgızistan'ın da bu birlikteliğe katılma isteğini öğrendik ve bundan memnuniyet duyduk. Biz de bu parçalı yapıları birleştirip bir sinerji yaratmak gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ve Kırgızistan'ın da katılımıyla bu işbirliği çok daha anlamlı ve güçlü olacaktır. Bu proje ile bölgenin potansiyelini hayata geçirerek, üretilen elektriği önce Türkiye pazarına, buradan da Avrupa'ya taşıyacağız."

Hazar'ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarının batısına taşımanın önceliklerden biri olması gerektiğine de değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"30 yıllık hayalimiz olan Hazar Geçişli Boru Hattı ile Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefimizde artık somut adımlar atma aşamasına geldik. Hazar'ın batısında zaten bunun için altyapı hazır, TANAP bu bağlamda çok stratejik bir proje. Bu hedefte sağlayacağımız ilerlemeler hem Türk devletlerinin kalkınmalarına katkı yapacak hem de Avrupa ve Akdeniz enerji piyasaları bağlamında oyun değiştirici etkisi olacak."

"Cesur, kararlı, hızlı ve en önemlisi birlikte adımlar atmamız lazım"

Bayraktar, doğal gazın yanı sıra Orta Asya petrol kaynakları için de en önemli güzergahların başında Türkiye'nin geldiğine dikkati çekerek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı vasıtasıyla uluslararası pazarlara doğrudan erişim sağlayabiliyor, BTC projesi ile günlük yaklaşık 600-700 bin varil petrolü Ceyhan üzerinden dünya pazarına ulaştırıyoruz. Dünyada dengeli bir petrol arzının sağlanması için son derece kritik önem taşıyan bir proje." dedi.

Son yıllarda özellikle enerji sektöründe yaşanan krizlere de değinen Bayraktar, "Böyle zamanlarda daha da ileriye gidebilmek, güçlü kalabilmek için cesur, kararlı, hızlı ve en önemlisi birlikte adımlar atmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, doğal gaz, elektrifikasyon, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum. TDT üye ülkelerinin kamu veya özel şirketleri bu anlamda birçok başarılı iş ve proje ortaya koyabilecek durumdadır. Halihazırda gerek bizim şirketlerimizin Türk Cumhuriyetleri'nde gerek sizlerin şirketlerinizin ülkemizde yaptığı işlerden, yatırımlardan memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bunun potansiyelimizin çok altında olduğu ve daha gidilecek çok yolumuzun olduğunu da belirtmek durumundayım."

TDT toplantılarının bir bölümünün iş dünyası ile bir araya gelinen iş forumuna dönüştürülmesi önerisinde bulunan Bayraktar, söz konusu toplantıların birlikte hareket etme ve yatırımların artırılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bayraktar ayrıca, 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP31) gelecek yıl kasım ayında Antalya'da yapılacağını hatırlatarak, "Geçtiğimiz yıl 29. Konferansa ev sahipliği yapan Azerbaycan'ı başarılı ev sahipliğinden dolayı tekrar tebrik ediyor, hepinizi gelecek yıl Antalya'ya beklediğimizi belirtmek istiyorum." dedi.