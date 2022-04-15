Bayburt'ta 127 proje yürütülüyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cüneyt Epcim, toplantıda yaptığı konuşmada, Bayburt'ta yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından 3,902 milyar lira tutarında 127 proje yürütüldüğünü söyledi.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 67 projenin bedelinin 2,158 milyar lira olduğunu belirten Epcim, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce de 1,396 milyar lira tutarlı 14 projenin devam ettiğini aktardı.

Epcim, Bayburt'ta Orman Bölge Müdürlüğünce 5, İller Bankası AŞ Bölge Müdürlüğünce 4, AFAD, Vakıflar ile Tarım ve Orman bölge müdürlüklerince de 1'er proje yürütüldüğünü vurguladı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in de katıldığı toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin çalışmaları aktarmalarının ardından tamamlandı.