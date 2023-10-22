Batman'da Tahıl Torbalama Sistemi Kuruldu

BATMAN'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nce, çiftçilerden alınan buğday, arpa, mercimek ve mısır için depolar yetersiz kalınca Tahıl Torbalama Sistemi (Silo Bag) kuruldu. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, "Batman'da hem lisanslı depolarda hem de açık havada Tahıl Torbalama Sistemleri kuruldu" dedi.

TMO Batman Başmüdürlüğü, bu yıl 6 bin 500 çiftçiden 400 bin ton buğday, arpa ve mercimek, 135 bin ton ise mısır alımı yaptı. Depolar yetersiz kalınca, Tahıl Torbalama Sistemi (Silo Bag) kuruldu ayrıca hububatlar toprak altına saklandı. Kösetarla köyünde depolanan hububat ise özel güvenlik personelince korunuyor. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, mısır alımına ilişkin "Batman ve çevresinde 135 bin ton rekor alım yapan TMO, üreticilerin ürün bedellerini de 1 ay içinde ödüyor. Kasım ayının ilk haftasına kadar mısır alımlarının tamamlanması bekleniyor. Birtakım ufak sorunlar olsa da kısıtlı personele rağmen TMO Başmüdürlüğü, elinden ne geldiyse yaptı. Çiftçileri, üzmeyecek şekilde hareket ettiler. Bugün itibarıyla Batman'da 135 bin ton civarında mısır alımı gerçekleşti. Sanırım 150 bin tona doğru gidiliyor" dedi.

'TOPRAK ALTINDA DA SAKLANIYOR'

Depoların yetersiz kalması üzerine hububatların Tahıl Torbalama Sistemi'nin (Silo Bag) kurulduğunu belirten Aydiş, "Batman'da hem lisanslı depolarda hem de açık havada Tahıl Torbalama Sistemleri kuruldu. Ürün toprak altında da saklanıyor. Bu seneki alımlarda çiftçiler, ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmadı. Hububattan sonra mısır alımında da ofis, bütün gayretini ortaya koyarak alım yaptı. Batman-Siirt ve Diyarbakır'ın birkaç ilçesinde de alımları, Batman TMO Başmüdürlüğü yapıyor. 6 bin 500 civarında çiftçiden alım yapıldı. Üretici, ürün bedelini en geç 1 ay veya 35 gün içinde alabiliyor. Çiftçi de ofise güveniyor, parasını kısa sürede alacağını biliyor. Ama piyasaya verdiğinde, ücretini alabilmek için aylarca bekliyor" diye konuştu.(DHA)

Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)-