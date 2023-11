Batman'da selin bilançosu açıklandı: Hasar 158 milyon lira

Batman Valisi Canalp, HDP'li vekil ve eski başkana ateş püskürdü

"Siz hangi yüzle devlet buraya gelmedi diyorsunuz?"

" Keskin Bayındır, sen çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun"

"Sen eş başkanlığı da boş başkanlığı da birbirine kendi bünyende birleştirmişsin"

BATMAN - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 4 kişinin hayatını kaybettiği sel bilançosunda zararın 158 milyon lira olduğunu açıkladı.

Vali Ekrem Canalp, TPAO Kristal Park Tesisleri'nde kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selin yaşandığı gece 24 bin ihbar aldıklarını belirten Canalp, bunların 6 bin 586'sının vaka olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

4 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Canalp, afete 2018 personel, 337 araç ile müdahale ettiklerini, 142 vatandaşı selden kurtardıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"4 vatandaşımız hayatını kaybetti kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralı 3 vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz. 8 binada 19 bağımsız bölümde ağır hasar meydana geldi 2'si konut 7'si depo olmak üzere 9 yıkık yapımız bulunmaktadır. İş yeri, eşya ve araç zararlarında toplamda 1338 evimizde eşya zararı tespit ettik. 36 milyon eşya zararı söz konusudur. Ayrıca 293 işyerimizde zarar meydana gelmiştir. Buradaki zarar miktarı da 112 milyon TL'dir. Öte yandan 92 araçta da yaklaşık 10 milyon civarında zarar oluştu. Toplam belirlenen zarar 158 milyon TL'dir. Tarımsal alanlarla ilgilide 106 dönüm ekili alanımızda zarar oluştu. 61 büyük baş ve küçükbaş telef oldu. Şu ana kadar selden etkilenen 538 haneye 15 milyon nakdi yardımda bulunduk.17 mahalledeki 508 sokakta 346 hanede selin izlerini sildik. Ayrıca 930 evin de su ve çamur dolan bodrum katları temizlendi."

"Biz yaraları sarmaya çalışırken yaralarımızı deşmeye kalkıştılar"

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanının bazı siyasilerle birlikte sel bölgelerinde provokatif açıklama ve girişimlerde bulunduklarına değinen Canalp, "Selin yaşandığı daha birinci gününde bizim görevden uzaklaştırılmış belediye başkanımız sahada biz yaramızı sarmaya çalışırken, yaramızı deşmeye kalkıştı. Sonra ikinci gününde heyet olarak bir kısım siyasiler, sözüm ona siyasiler sahada gene provokatör açıklamalar yaptı. Bu ne Türkiye'de ne de dünyada görülmüş bir şey değildir. İnsanları temel öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, biz yaramızı sarmaya çalışırken bir kısım insanlar geldi bizim yaramızı deşmeye çalıştı. Şimdi ben teker teker, kirli siyaset yapan, çamur siyaseti yapan kişilere de gerekli olan cevapları da burada vermek istiyorum. Keskin Bayındır. Bu, Batman milletvekili. Bir partinin sözüm ona eş genel başkanı. Dediği şey, 'vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçları karşılanmıyor, barınma ihtiyaçları karşılanmıyor, sadece çorba dağıtıyorsunuz.' Aynen böyle ifadesi. 'Kimse de afet alanına gelmedi', diyor. Yazıklar olsun. Afetin gecesinde kurtarma çalışmaları olduğu zaman itfaiye ile beraber ben oradaydım. Bütün AFAD birimleri, Vali yardımcılarımız, tüm kurtarma ekipleri ilk saatlerinden itibaren herkes sahadaydı. Sabahlara kadar bu çalışma devam etti. Sen bunu nereden sallıyorsun? Nasıl sallıyorsun? Böyle bir yalanı nereden söylüyorsun? Hepimiz afet alanındaydık. Ben her gece ve gündüz arkadaşlarımla beraberdim. Bütün başkan yardımcılarım, vali yardımcılarım, bütün şube müdürlerimiz, il müdürlerimiz, herkes oradaydı. 7 gün süreyle her gün ve her gece sürekli vatandaşlarımızla beraberdik ve sahadaydık. Siz hangi yüzle devlet buraya gelmedi diyorsunuz? İkincisi, sadece çorba dağıtılıyor diyor. Oysa rakamlar burada belli. Hem sabah kahvaltısı, hem sıcak öğle yemeği ve hem de sıcak akşam yemeği. Toplamda 130 bin porsiyon yemek dağıttık. Nasıl sadece çorba dağıtıldı diye bu yalanı söyleyebiliyorsunuz?" ifadelerinde bulundu.

" Keskin Bayındır, sen çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun"

Batman merkezin yanı sıra tüm ilçelerde aşevleri yaptıklarını aktaran Vali Canalp, "Bizim ilçelerdeki aşevlerimiz ve merkezdeki aşevlerimiz buraya sıcak yemek yağdırdı. Sizin dünyadan haberiniz var mı? Batman'dan haberiniz var mı? Bizim her ilçede aşevi olduğunun farkında mısınız? Siz farkında olmadığınız ve bilmediğiniz için de sallıyorsunuz. Sallamak alışkanlık yapmış. İkincisi, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanmadı diyorsunuz. Yazıklar olsun! Evet; Keskin Bayındır, sen çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Sen eş başkanlığı da boş başkanlığı da birbirine kendi bünyende birleştirmişsin. Eş başkanlık değil, bu aynı zamanda boş başkanlık. Gerçekten de yazıklar olsun demeyi gerektirecek bir tablo ve davranış. Yahu bunu söyleyenler, sahada yoktunuz diyenler, Baktım fotoğraflarına. Bunlar sahada bulunmuşlar mı? Evet bulunmuşlar. Sahada toplam 20 dakika poz vermişler. Çekmişler jan janlı elbiseleri, iskarpinli ayakkabıları. Ayakkabılarının hepsinde zerre kadar toz da yok, çamur da yok. Bu haliyle tozu da, çamuru da birebir yaşayan tüm kamu görevlilerine de buradan dil uzatıyorlar" şeklinde konuştu.

Devletin her ay kente 200 milyon sosyal destek sağladığını dile getiren Canalp, "Keskin Bayındır'ın başka bir iddiası, devlet Batmanlılara yeterince sosyal destek sağlamıyor, diyor. Keskin Bayındır, senin dünyadan haberin yok. Bu devlet öyle bir devlet ki, benim devletim her ay Batman'a 200 milyon lira sosyal yardım sağlıyor. Bunu da her ay sağlıyor, sürekli sağlıyor, kesintisiz sağlıyor. Sizin iki kuruşluk faydanız var mı? car car konuşuyorsunuz. Boş konuşuyorsunuz. Üç kuruşluk faydanız yok be. İşiniz gücünüz yalan dolan" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nda görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'i de eleştiren Canalp, özlerini şöyle tamamladı:

"Bir başkası, Mehmet Demir. Görevden uzaklaştırılmış olan başkanvekilimiz. Dün basın toplantısı yaptı. Yine Batman'dan haberi olmayan, Batman'ı bilmeyen, yani iftirayı alışkanlık haline getirmiş olan bir başka şahsiyet. Yahu dil uzattığın kayyum, senin döşemiş olduğun çalışmanın tam 10 katı kadar kapasiteli kanal yapmış. Tıkanıklığın sebebi de kanalın başı değil, kanalın bittiği nokta, büz. Kanalların taşmasının sebebi kayyumların yapmış olduğu kanal değil, sizin belediyelerin çapsızca, vizyonsuzca döşemiş oldukları büzlerdir.