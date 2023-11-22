Batman'da sel mağduru KOBİ'lere faizsiz kredi desteği

Batman'da sel ve fırtınadan zarar gören KOBİ'ler için KOSGEB tarafından 1 milyon liraya kadar faizsiz 'Acil Destek Kredisi' verileceği duyuruldu.

Batman'da selden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesi için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 1 milyon liraya kadar faizsiz "Acil Destek Kredisi" verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumsuz hava koşulları nedeniyle sel ve fırtınadan zarar gören KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisinin devreye alındığını duyurduğu belirtildi.

Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'lerin bu program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz erişeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verilecek krediler KOBİ'lerimizin bu zor günlerinde hayatiyetini devam ettirmesi amacıyla ilk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak verilecektir. KOBİ'ler kredi anaparasını bankaya 3'er aylık taksitlerle geri ödeyecek, kar payı veya faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Programda işletme başına azami kredi limiti 1 milyon lira olacak. Kredi başvuruları Batman KOSGEB İl Müdürlüğüne şahsen yapılacak."