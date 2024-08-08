Batık kripto borsası FTX, alacaklılarına 12,7 milyar dolar ödeyecek

Batık kripto para borsası FTX ve ticaret şirketi Alameda Research'ün New York'taki davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti FTX ve Alameda'nın alacaklılarına 12,7 milyar dolar ödeme yapmasına karar verdi.

2022 yılında iflas eden ve kripto para piyasalarında çöküşe neden olan FTX kripto borsası ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

MÜŞTERİLERİNE 12,7 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

ABD'de FTX davasına bakan mahkeme, batık borsa ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki 12,7 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı. 12,7 milyar dolarlık cezaya ek olarak, FTX ve Alameda yöneticilerinin hayatlarının sonuna kadar ABD'de kripto para hizmeti vermesi ve piyasada aracılık yapması yasaklandı.

Mahkeme, FTX kurucusu Sam Bankman Fried için mart ayında 25 yıl hapis cezası ve 11 milyar dolar para cezası vermişti. Ceza kararına paralel olarak açıklamada bulunan Yargıç Lewis Kaplan, Fried'in çöküş öncesinde yaşanacaklardan haberdar olduğunu ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı. Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü. Bankman-Fried'ın kefaleti, ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn'deki bir cezaevine gönderilmişti.

Eski CEO'nun aleyhindeki ceza davalarından ilki kapsamında 3 Ekim'de jüri seçimine başlanmıştı. Davada ifadelerini veren FTX'e bağlı Alameda Research şirketinin eski Üst Yöneticisi Caroline Ellison, FTX'in eski yöneticilerinden Nishad Singh ve kripto borsasının kurucu ortağı Gary Wang, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmişti. Savcılarla iş birliğine giden söz konusu tanıklar, "müşteri fonlarının kötüye kullanılması" kapsamındaki kararları veren kişi olarak Bankman-Fried'ı işaret etmişti. Savunma yapan avukatlar, suçunu ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul eden Bankman-Fried'ın üç eski çalışma arkadaşının, hafif cezalar alma umuduyla ifadelerini Bankman-Fried'ı suçlayacak şekilde uyarladıklarını söylemişti.

Sam Bankman-Fried

JÜRİ, BANKMAN-FRIED'I SUÇLU BULMUŞTU

Bankman-Fried da mahkemedeki ifadesinde, iyi niyetle hareket ettiğini savunmuş, yaptıklarının FTX'in avukatlar tarafından hazırlanan politikalarına uygun olduğuna inandığını belirtmişti. FTX'in önemli kararlarına avukatların dahil olduğunu anlatan Bankman-Fried, kredilerin de avukatlar tarafından yapılandırıldığını kaydetmişti. Bankman-Fried'ın avukatları da "kötü risk yönetiminin" suç olmadığını ifade etmişti. Savcılar ise kapanış konuşmalarında, jüriden MIT mezunu ve milyarlarca dolarlık iki şirket kurmuş Bankman-Fried'ın "aslında hiçbir şeyden haberi olmadığına" inanmamalarını istemişti. Jüri, 2 Kasım'da dört saati aşkın müzakerenin ardından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan eski CEO'yu "suçlu" bulmuştu. New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, Bankman-Fried'ın, "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiğini" belirtmişti. Bankman-Fried, federal ceza kuralları uyarınca 110 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.