Batı Akdeniz İhracatçıları 2023'te 2,6 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar geçen yıl 2 milyar 638 milyon dolarlık ihracat yaptı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, BAİB'de düzenlediği basın toplantısında zor bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Yılın ilk aylarında ihracatta ciddi düşüş yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, 6 aydan sonra ticari heyet ziyaretleri, fuar katılımlarıyla bir önceki yılın rakamlarına ulaştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, geçen yıl 18 ülkeye ticari ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyanın çevresini 5 kereden fazla dolaştık. Yaklaşık 150 katılımcı firma ile 305 yabancı firmayla bin 500 civarında görüşme yaptık. Gerek rakamsal gerek işlem hacimleri olarak bölgemiz açısından zorlandığımız bir yıl oldu. Buna rağmen çok büyük kayıplar yaşamadan 2 milyar 638 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Rakamları bu seviyelerde tutabilmemizde heyet ziyaretlerinin katkısı oldu."

Bölgeden 180 ülkeye ihracat

Sektörler bazında en fazla ihracatın yaş meyve ve sebzede yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, bu sektörü sırasıyla maden, ağaç ve orman ürünleri ile kimyevi maddelerin takip ettiğini bildirdi.

Geçen yıl BAİB üyesi 2 bin 599 firma tarafından 180 ülkeye satış yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "En fazla ihracat yaptığımız ülkeler bazında Almanya ilk sırada, Çin ikinci, Rusya üçüncü ve ABD dördüncü sırada yer aldı. ABD'ye yaptığımız ihracat her geçen yıl artış gösteriyor." dedi.

Çavuşoğlu, maliyetlerin arttığını, kur ve faiz baskısı nedeniyle yurt dışında rekabet gücünün azaldığını ve bu durumun ihracatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu yılın da zor geçeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu yıl da çalışmalarımızı yoğunlaştırıp mevcut rakamların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Zor bir yıl bizi bekliyor ama karamsar değiliz. El birliğiyle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"İlaç kalıntısı tespit edilen ürünler iç piyasaya sunulmuyor"

Gazetecilerin yaş meyve ve sebze sektöründe ilaç kalıntısı tespit edilen ürünlerin ne olduğuna ilişkin soruya Çavuşoğlu, Türkiye olarak ilaç kalıntısına yönelik sıkı denetimler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Kapıkule sınır kapısından dönen ürünlerin neredeyse yarısının Bulgaristan'ın keyfi uygulamalarından kaynaklandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız ihracatta yüzde 99'un üzerinde kalıntısız ürün gönderiyoruz. Türkiye olarak 2023'te 152 bildirim almışız, 2024'te bu rakam 137'ye düştü. Her sene çok ciddi düzelmeler var. Bölge olarak biz de bununla mücadele ediyoruz. Bulgaristan'ın keyfi uygulamalarından dönen tırlarımız var, kalıntı miktarı yüksek olan tırlarımız da var. Hemen hemen yarı yarıya. Eğer dönen tırlarda kalıntı varsa yurt içine girmiyor, bundan emin olun. İç piyasaya sürülmesi maliyet açısından da çok uygun değil ama kalıntı çıktığında, bizim mevzuata uygun değilse ülkeye girişi engelleniyor. Ürün imha ediliyor."

Toplantıya BAİB Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Akın, Ramazan Keskin, Mustafa Küçükyaman, Osman Doğan Şahlan, Ahmet Tekin, Mehmet Ali Can ve Mahmut Alkan da katıldı.