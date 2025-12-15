Başkan Burkay, BTSO'nun yeni üyeleriyle bir araya geldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda'nın yeni üyeleriyle bir araya geldi. İş kurmanın ve üretmenin bugün her zamankinden daha değerli olduğunu belirten Başkan Burkay, "Yaptığınız yatırımlar bu kentin ve ülkemizin geleceğine yapılmış değerli bir katkıdır." dedi.

Yaklaşık 60 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alan BTSO, üyelerinin Oda'da yürütülen çalışmalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla "Üye Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu ile yeni üyelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bu Oda'nın kuruluşundan bugüne taşınan güç, birlikte iş yapma kültürünün, dayanışmanın ve doğru ticaretin üstlendiği tarihi rolün eseridir. Bugün burada attığınız her adım, yaptığınız her yatırım, aslında kendi işletmenizin değil, bu kentin ve ülkemizin geleceğine yapılmış değerli bir katkıdır. İçinden geçtiğimiz dönem, sabır ve fedakarlık isteyen, güçlü irade, cesaret ve vizyon gerektiren bir dönemdir. Bu nedenle bugün iş kurmak, yatırım yapmak, üretime yönelmek her zamankinden daha önemli ve daha değerlidir. Sizin girişimleriniz, bu şehrin ve ülkenin yarınlarına güven veren güçlü birer meşaledir. Bu nedenle her birinizi yürekten kutluyorum." dedi.

"Bursa Büyürse Türkiye Büyür" vizyonu ile başlayan yolculuk

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" inancıyla çalıştıklarını belirten Başkan Burkay, "O gün bir vizyon ortaya koyduk ve dedik ki, Bursa potansiyeliyle Türkiye'nin kalkınmasında öncü rol üstlenecek bir şehir. Bu inançla sadece yönetim anlayışını değil, Oda'nın iş yapma biçimini de değiştirdik. Başlangıçta 16 makro projeyle yola çıktık. Şükürler olsun bugün sayısı 60'ı aşan proje ile bu kentin üretimine, ticaretine, ihracatına, insan kaynağına ve geleceğine yön veriyoruz. BTSO bugün projeleriyle konuşulan, her sektörle temas eden, her üyeye dokunan bir Oda'ya dönüştü. Bu değişimi 60 bine yaklaşan üyemizden aldığımız güçle gerçekleştirdik. Çünkü bir oda, üyeleri kadar güçlüdür." diye konuştu.

"Ortak aklın buluştuğu merkez"

İbrahim Burkay, "Hep söylüyorum, burası artık sadece evrak alınan, belge verilen bir yer değil. Burası iş dünyasının buluşma noktasıdır. Burası ortak aklın toplandığı, istişarenin güç kazandığı, sorunların karşılıklı konuşulduğu ve çözüme dönüştüğü bir merkezdir. Biz bu çatının altında neyi konuşuyorsak, hangi meseleyi gündeme getiriyorsak, onun arkasında 70 meslek grubumuzun ve 60 bin üyemizin ortak iradesi var." ifadelerini kullandı.

"Dünya değişiyor, biz değişimin önünü açıyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyada teknoloji odaklı büyük bir değişimin yaşandığını belirterek, yapay zeka, dijital dönüşüm, e-ticaret ve yeşil dönüşüm yeni dönemin belirleyici alanları olduğunu dile getirdi. Başkan Burkay, "İşte bu yüzden, ihtiyaç duyduğunuz her konuda eğitimler, gelişim programları ve destek mekanizmaları oluşturuyoruz. Sizlerin dünyayla rekabet eder hale gelmesi için her türlü altyapıyı hazırlıyoruz. Ticarette dijital platformlar geliştiriyoruz, dış ticareti büyüten modelleri hayata geçiriyoruz. Bursa Business School ile üyelerimizin yaşam boyu eğitim yolculuğunu destekliyoruz. BTSO Akademi ile iş dünyamıza geniş bir gelişim imkanı sunuyoruz. Nitelikli istihdam için BUTGEM ve MESYEB gibi çok değerli yapılarımızla hizmet sunuyoruz. BUTEKOM, ULUTEK ve teknoparkımızla üniversite-sanayi iş birliğini büyütüyor, inovasyonu teşvik ediyoruz. Ticari safari programlarımız, fuarlarımız, alım heyetlerimiz ve tedarikçi buluşmalarımızla üretimi, ticareti, teknolojiyi, istihdamı ve ihracatı geliştiren pek çok projeyi aynı anda yürütüyoruz. Tüm bu projelerimizi sizler için geliştiriyoruz. Sizler işinizi büyütün, yeni pazarlara açılın, güçlü olun. Çünkü siz büyüdükçe Bursa büyür. Bursa büyüdükçe Türkiye büyür. Bu inançla çalışıyoruz, bu inançla yol yürüyoruz." diye konuştu.

"Her yeni üye için bir fidan"

İş dünyasının gösterdiği çabanın BTSO'nun motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Burkay, üyelerin attığı her adımın Bursa'nın ve Türkiye'nin yarınlarını aydınlattığını söyledi. Toplantıda ayrıca yürütülen projelerin daha detaylı tanıtıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Başkan Burkay, söz konusu projelerin, üyelerin katkısıyla gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda'nın her yeni üyesi için BTSO Hatıra Ormanı'na fidan dikmeye devam ettiğini hatırlatarak, toplantının sonunda tüm yeni üyeleri temsilen, en genç BTSO üyesine fidan sertifikasını takdim etti.

Yeni üyelerden BTSO projelerine tam not

BTSO'nun yeni üyeleri de toplantının ardından değerlendirmelerde bulundular. Yeni üyelerden Yunus Taştan, "Bugün tanışma toplantımıza katıldık ve Başkanımız bizi her konuda bilgilendirdi. BTSO'nun çok doğru ve etkili projeleri olduğunu gördük. Bugüne kadar sadece buzdağının görünen kısmını biliyorduk. BTSO'nun üyesi olarak artık bu projelerden daha fazla faydalanacağız. İnşallah bu projelerin de bir parçası olacağız. Başta TEKNOSAB olmak üzere Bursa'nın ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçmesi çok önemli. İbrahim Başkan'ın döneminde yapılan projeleri takdirle karşılıyorum ve Oda'nın bir mensubu olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

"Projelerin kıymeti bilinmeli"

Yeminli Mali Müşavir Mustafa Arıcı ise BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ı uzun zamandır takip ettiğini ifade ederek, projelerin önemli bir vizyonun eseri olduğunu söyledi. Arıcı, "Bugün yapılan sunumla Başkan Burkay'ı daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizlerin katkılarıyla vizyoner projeler devam edecek. TEKNOSAB, GUHEM, BBS gibi projeleri çok etkileyici ve Bursa'nın ortak değerleri olabilecek nitelikte, bu projelerin kıymetinin bilinmesi gerekiyor." dedi.

"BTSO'nun projelerinde biz de yerimizi alacağız"

Data Via Yazılım Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Onur Cengiz de BTSO Başkanı İbrahim Burkay önderliğinde çok güzel bir organizasyon gerçekleştiğini söyledi. Cengiz, projelerin hepsini tek tek dinleme imkanı bulduklarını ve özellikle Bursa Business School projesini çok beğendiğini ifade etti. Şirket olarak kendilerinin de projelere dahil olmak istediklerini vurgulayan Cengiz, "Hem eğitim almak hem de eğitim veren tarafta yer almak istiyoruz. Bugün burada anlatılan projelerin tamamı çok başarılı ve vizyoner projeler bizler için çok bilgilendirici bir organizasyon oldu." dedi.

BTSO Üyesi Nail Taylak da, projeleri ilk defa yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Gerçekten çok güzel projeler var. TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM ve Bursa Business School başta olmak üzere tüm projeler yeni ve insanın ufkunu açan nitelikte. İnşallah biz de bu vizyona katkı sağlayacağız." dedi. - BURSA