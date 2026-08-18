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Bakır fiyatları rekor kırdı: 6,73 dolar

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Bakırın libresi, yapay zeka yatırımları ve yenilenebilir enerji talebiyle 6,73 dolara çıkarak rekor test etti. Orta Doğu gerilimi arzı sıkıştırdı, Fed faiz beklentileri de fiyatları destekledi. Uzmanlar, talebin güçlü seyriyle yükselişin süreceğini öngörüyor.

BURHAN SANSARLIOĞLU/EMİRHAN YILMAZ - Bakırın libresi, yapay zeka altyapısına yönelik güçlü yatırımlar ve artan yenilenebilir enerji talebinin yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimlerin maliyet baskısını artırmasıyla 6,73 dolara kadar çıkarak rekor seviyeleri test etti.

Bakır fiyatları geçen yıl başlayan yükseliş eğilimini bu yıl da sürdürüyor. Dünya genelinde veri merkezleri, enerji altyapısı ve elektrik iletim sistemlerine yönelik yatırımların hız kazanması, bakıra olan talebi artırırken, ekonomide üretim faaliyetlerinin güçleneceğine yönelik beklentiler de fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Öte yandan, arz tarafındaki sıkışıklık da yükselişte etkili oldu. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıkların ardından kükürt tedarik zincirinde görülen sorunlar, bakır üretim süreçlerini olumsuz etkileyerek piyasadaki arz endişelerini artırdı. Talebin güçlü seyrini koruması ve arz tarafındaki bu kısıtların bir araya gelmesi fiyatların tarihi zirvelere yaklaşmasında belirleyici oldu.

Ayrıca ABD'de son açıklanan verilerden alınan sinyaller ülkede enflasyonun yavaşladığını ve ekonomik büyüme görünümüne ilişkin endişelerin arttığını ortaya koydu. Bu durum ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini artıracağına yönelik öngörülerin zayıflamasına neden oldu. Faiz artırımı baskısının azalması da emtia fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Bu gelişmelerle, bakırın libresi dün 6,73 dolara kadar yükselerek rekor seviyeyi test etti. Bakırın libresi, 6 Ağustos'ta 6,83 dolarla rekor kırmıştı. Bakır fiyatları bu yıl yüzde 18'in üzerinde değer kazandı.

Bakırın libresi daha sonra 6,56 dolar seviyesinde dengelendi.

Bakırda arz artsa bile talep artıyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bakırın sektörel olarak güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, bakırın şu anda talebi en yüksek emtia varlıklarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Ergezen, bakır talebinin yüksek olmasının nedenlerine değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zeka yatırımları özellikle bakır talebini ciddi şekilde artıran unsurların başında geliyor. Sadece yapay zekadan değil, yenilenebilir enerji, transformatörler ve bununla beraber elektrikli araçlara olan talep ve dünyada enerji sektörünün çok daha ön plana çıkması doğal olarak bakır talebini de etkiliyor. Bu yeni bir şey değil, birkaç seneden beri devam eden bir şey. Gelen raporlar sürekli burada bir arz açığını gösteriyor. Arz artsa bile talebin çok daha güçlü arttığını görüyoruz. Dolayısıyla yukarı yönlü bir talep mevcutken fiyatların da yukarı yönlü gitmesi normal karşılanabilir."

Küresel ticarette tarifelerin de söz konusu olduğuna işaret eden Ergezen, ABD/İsrail-İran Savaşı ile lojistik ve enerji maliyetlerinin artmış olmasının tüm madenler tarafında maliyetleri de yukarı yönlü yansıtan unsurlar olduğunu ve bütün bunlar birleşince bakır tarafında yukarı yönlü hareket olduğunu dile getirdi.

Ergezen, en güçlü talebin aslında yapay zekadan geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Yapay zeka tarafında çok ciddi artan talep, dolayısıyla burada bakır talebini de artırmış durumda. Özellikle Çin tarafında bunun ciddi, hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Tüm dünyada bunun zaten artışı var. Dolayısıyla yapay zeka sektöründeki yatırımların çok büyük olduğunu görüyoruz. Sektörde artık 100 milyar dolarlık tek seferlik anlaşmalar yapılmaya başlandı. Önümüzdeki dönemde bu yatırımların devam edeceği ve bu yatırımların realizasyonu gerçekleşecek. Dolayısıyla bu da önümüzdeki dönemde bakırın talebinin hala artmaya devam edeceğini, güçlü kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu nedenle de aslında fiyatlarda yukarı yönlü seyri görmeye devam edeceğiz gibi gözükmekte."

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen de "Büyük bakır üreticilerinin üretim hedeflerini tutturmakta zorlanmaları ile ABD ve Çin arasında arz konusunda yaşanan yoğun rekabet bakırın libresini 6,70 doların üzerine çıkardı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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