Bakan Uraloğlu, Şehir Hastanesi ve YHT Garı bağlantı yolları temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına tam olarak 272 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik." dedi.

Şehir Hastanesi ve YHT Garı bağlantı yolları temel atma töreninde konuşan Uraloğlu, Bursa'nın potansiyelini en üst düzeye çıkararak, ulaşımı her moduyla daha etkin hale getirmek için gayret ettiklerini ifade etti.

Bursa Şehir Hastanesi'nin 2019'da hizmete girdiğinden beri milyonlarca vatandaşa hizmet vererek şifa kapısı olduğunu anımsatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Açılışının ardından hem Şehir Hastanesi'ne erişim hem de İstanbul-İzmir Otoyolu kesiminde trafik yoğunluğunu giderecek şekilde bir çalışmayı başlattık. Çünkü burada ciddi bir artış vardı. Ayrıca aynı bölgede Bakanlığımız tarafından yapımı sürdürülen Yüksek Hızlı Tren Garı ve metro hatlarının merkez istasyonu da bulunmaktadır. Bu dev yatırımları birbirine doğrudan ve konforlu bir şekilde bağlamadıkça da tam anlamıyla verimli olamazdı. İşte bugün temelini attığımız 3 kilometrelik bölünmüş yol standardındaki köprülü kavşaklarıyla beraber hizmet verecek bağlantı yolları projemiz tam da bu ihtiyacı karşılayacak özellikte tasarlandı."

Bakan Uraloğlu, bağlantı yolları tamamlandığında Bursa Şehir Hastanesi'ne alternatif bir güzergah sunarak otoyoldaki trafik yükünü azaltacağını belirterek, acil durumlarda ambulansların ve vatandaşların hastaneye en hızlı ve en güvenli şekilde ulaşmasının sağlayacağını vurguladı.

Uraloğlu, bağlantı yolları tamamlandığında Yüksek Hızlı Tren Garı'na ve metro istasyonuna doğrudan ulaşarak toplu taşımayla hareketlilik ve erişilebilirliği artırarak Bursa'nın bölgesel ulaşım vizyonunu güçlendireceğine değindi.

Bursa'da bölünmüş yol uzunluğu 613 kilometreye çıktı

Bakanlık olarak kente yaptıkları yatırımları dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına tam olarak 272 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 613 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplama yani sıcak asfalt uzunluğumuzu 148 kilometreden 811 kilometreye çıkardık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu açtık. Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-Eskişehir-Ankara yolu, Bursa-Balıkesir-İzmir yolu, Bursa-Çanakkale yolu, Bursa-Mudanya gibi önemli güzergahları bitirerek bölünmüş yol olarak Bursalı kardeşlerimizin, bölge insanımızın hizmetine sunduk. İğdir Tüneli ile Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda, Mezit Tüneli'ni tamamlayıp trafiğe açtık. Balıkesir-Susurluk-Karacabey yolunda, Mustafakemalpaşa Giriş Köprülü Kavşağı ile Kosova ve Koşuboğazı Köprülü kavşaklarını inşa ettik. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda Yenice, Yenişehir, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Domaniç ve Kurşunlu köprülü kavşaklarını tamamladık."

Bakan Uraloğlu, İnegöl şehir merkezinde Mesudiye Farklı Seviyeli Kavşağı'nı bitirdiklerini anımsatarak, "İznik Çevre Yolu'nu yine hayata geçirdik. Geçtiğimiz temmuz ayında Doğancı Tüneli ve bağlantı yollarını bitirerek açılışını beraberce gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla da Teknosab Kavşağı, Çalı Yolu, Yenişehir Batı Kesimi Sanayi Kavşağı ve YHT İstasyonu bağlantı yolu, Erenler-Harmancık yolu gibi 20 ayrı kara yolu projemizde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bursa'nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla geliştiriyoruz, güçlendiriyoruz. 201 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattımızı inşa ediyoruz.106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimini inşallah 2026 yılının ortalarında, geri kalan 95 kilometrelik Bandırma kesimini ise 2028 yılında hizmete almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesi Metrosu günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek

Şehir Hastanesi Metrosu'nun yapımının devam ettiğini hatırlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bursa'da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden biri de 6 kilometre uzunluğunda, 4 istasyon ve 1 adet 110 bin metrekare raylı sistem araçlarının parklanacağı ve bakımlarının yapılacağı depo sahasından oluşan Emek-YHT Gar- Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu'dur. Saatte 88 kilometre tasarım hızıyla ki metroda gerçekten yüksek bir hızdır, günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek inşallah. Bildiğiniz üzere 2024'te Geçit-Balat İstasyonu'nun yapımını tamamlayıp işletmeye açtık ve Bursa Büyükşehir Belediyesine devrettik. Geri kalan kesimini de inşallah 2026 yılında yine hizmete açarak Bursalı kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız."

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlıklarının görevinin, ulusal ağ bütünlüğünü sağlamak olduğunu anımsatarak, "Şehir içerisindeki yolların yapılmasını biz elbette belediyelerden bekleriz. Ancak burada bu noktada bir irade olmadığını gördüğümüz için biz milletvekillerimizle, valimizle, buradaki bütün çalışma arkadaşlarımızla istişare ederek bu sorumluluğu da üzerimize aldık. Bunu da Bakanlık, AK Parti hükümetleri olarak Bursa'ya ilaveten kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Törende Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Gözükara Durmaz da birer konuşma yaptı.