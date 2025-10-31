Bakan Şimşek: 2026'da Dezenflasyon Sürecek, Üzerimize Düşen Görevler Var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2026 yılında güçlü bir şekilde dezenflasyonu devam ettireceğiz. Maliye politikası, para politikası, gelirler politikası ve yapısal politikalar ona göre şekillenecek. Dolayısıyla bizim gördüğümüz resim bu. Önümüzde çok ciddi fırsatlar var. Bu fırsatları tabii ki değerlendirecek olan reel sektörümüzdür. Bunları destekleyecek olan finans sektörümüzdür. Biz de bir ekip ruhuyla bütün bu girişimcilik ve finans konularında gereken desteği tabii ki sağlayacağız" dedi.

Bakan Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen "Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü" konulu finans zirvesine katıldı. Türkiye ve küresel ekonomiye ilişkin başlıkların ele alındığı zirvede konuşan Şimşek, "Küresel ekonomide aslında durum çok da kötü değil. Yani algı ve beklentiler nispeten pozitif. Bu iyi bir haber. Büyüme potansiyelimizi yükseltecek. Gördüğünüz gibi dünyada karşı karşıya olduğumuz yapısal tehditler var, sorunlar var. Ama hepsinde Türkiye için eğer biz doğru bir kurguyla, doğru bir modelle birlikte iş birliği yaparak doğru tespitler ve teşhislerde bulunduktan sonra birlikte çözebiliriz" dedi.

"Dünyanın dört bir köşesinde sıcak çatışmalar var"

Küresel gerginlikler ve çatışmaların her gün birçok ülkede görüldüğünü söyleyen Şimşek, "İnsanlık olarak arzu etmediğimiz görüntüler var. ve dünyanın dört bir köşesinde sıcak çatışmalar var. Peki Türkiye burada nasıl konumlanmış? Birincisi biz güçlü bir savunma sanayiine sahibiz. Şu anda devam eden üzerinde 100 binden fazla kişinin çalıştığı bin 400'e yakın ve geliştirme Ar-Ge değeri 100 milyar dolar üzerinde olan bin 400 projeden bahsediyoruz. ve bu daha yeni yeni Türkiye'nin ihracatına üretimine yansımaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Bugün Türkiye 10 milyar dolar ihracata doğru giden bir ülke konumunda"

25 yıl önce Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının yok denecek kadar az olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Bugün Türkiye 10 milyar dolar ihracata doğru giden bir ülke konumunda. Eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracat 8.4 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye eskiden dünyanın en büyük ithalatçılarından birisi iken 90'lı yıllarda rakamlar onu gösteriyor. Şu anda dünyada ihracatı ilk ona doğru hızlı yol kat ediyor. Geçen sene 11. sıradaydık. Dünya ihracat liginde savunma sanayinde muhtemelen bu sene veya önümüzdeki sene ilk 10'a girmiş olacağız. Daha yeni İspanya Türkiye'den 3 milyar doların üzerinde bir meblağla HÜRJET alımını onayladı. Gerçekten bu açıdan baktığınız zaman dolayısıyla daha bu yolun başındayız. Yani bin 400 ürün geliştirme aşamasında bunların peyderpey devreye girdiği bir dünya ve savunma sanayi harcamalarının hızla arttığı bir dünya. Dolayısıyla evet bazı sektörlerde sıkıntılarımız var. Ben yoktur demiyorum ve onlara da duyarsız değiliz" diye konuştu.

"Kötümser olmak için hiçbir sebep yok"

Bakan Şimşek, "Finansmanda şartlar önümüzdeki aylarda daha da iyileşecek, çünkü enflasyon düşecek. Önümüzdeki yıl bu konularda da peyderpey elimiz güçlendikçe basitleştirme ve bu makro ihtiyati tedbirleri gevşetme noktasında elimiz daha da güçlenecek. Onun için kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Uyguladığımız program çerçevesinde bakıyorum. Giderek daha da güçleneceğimiz, giderek daha hızlı koşacağımız bir döneme gireceğimize biz inanıyoruz. Bunun şartları oluşmuş durumda. Küresel konjonktürü destekleyici programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

2026 yılında güçlü bir şekilde dezenflasyonun devam edeceğini kaydeden Bakan Şimşek, "Ona göre maliye politikası, ona göre para politikası, ona göre gelirler politikası ve ona göre yapısal politikalar şekillenecek. Dolayısıyla bizim gördüğümüz resim bu. Önümüzde çok ciddi fırsatlar var. Bu fırsatları tabii ki değerlendirecek olan reel sektörümüzdür. Bunları destekleyecek olan finans sektörümüzdür. Biz de bir ekip ruhuyla girişimcilik ve finans konularında gereken desteği tabii ki sağlayacağız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL