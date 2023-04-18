Bakan Nebati, deprem sonrasında AFAD'a 40 milyar liradan fazla nakit aktardıklarını açıkladı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana birçok adım attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini belirterek, "AFAD'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana birçok adım attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini belirterek, " Afad'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik." dedi.

Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalarla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Bu sene ramazanı buruk duygularla idrak ettiklerini belirten Nebati, Kahramanmaraşlı vatandaşlarla birlikte toplam 14 milyon insanı doğrudan etkileyen büyük depremlerin herkesin yüreğini yaktığını söyledi.

Nebati, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin diğer tüm kurumları gibi Bakanlık olarak ilk günden bu yana birçok adım attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, AFAD'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremzede vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca hane başı 15 bin lira taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik. Doğal Afet Sigortası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 19,6 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk."

"Finansman desteğini kesintisiz sağlamaya devam edeceğiz"

Deprem bölgesine toplamda 650 bin konut inşa edileceğini anımsatan Nebati, bunların büyük bir kısmını da 1 yıl içinde tamamlamak için durmaksızın çalıştıklarını anlattı. Nebati, şimdiden 100 binden fazla konutun inşasına başladıklarını anımsatarak, bu süreçte, Bakanlık olarak gereken tüm finansman desteğini kesintisiz şekilde sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Nebati, "asrın felaketi" sonrasında bölgede çözülmesi gereken en önemli sorunun barınma olduğunu bildiklerini dile getirerek, şehrin ekonomik gelişimi ve sanayi üretiminin aksamaması bakımından da bu hususun büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Bu sebeple kalıcı konutlar bir yıl içinde inşa edilene kadar, bazı geçiş dönemi çözümlerini devreye aldıklarını belirten Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanları konteynerlerde ikamet eden KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek veriyoruz. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için toplam 20 milyar lira kefalet limiti olan Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi'ni ivedilikle hayata geçirdik. Bu paketler kapsamında halihazırda toplamda 9,5 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup yararlanma imkanının halen devam ettiğini buradan tüm işletmelerimize hatırlatmak isterim. Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın istifadelerine sunacağız. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet AŞ üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz."

"Belediyelerin ödenek taleplerini de hızlı şekilde karşıladık"

Nebati, depremde evi ya da iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşların geriye dönük ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarını sildiklerini hatırlatarak, "Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ödemelerini erteledik. Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan çiftçilerimizin sorunlarına en doğru çözümleri üretebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızla tam bir koordinasyon halindeyiz. Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Nebati, geçen hafta da Bakanlık bürokratlarının iş dünyasıyla sorunlarının çözümüne yönelik toplantılar yaptığını ifade ederek, KGF paketinin 50 milyar lirasının bölgeye aktarılması çözümüyle iş dünyasının daha rahat bir nefes alabilmesi için adımlarını attıklarını söyledi.

Bugün de depremde zarar gören altyapıyı tadil etmek için toplantı yaptıklarını ifade eden Nebati, şehrin su tüketiminde daha önce yüzde 50'lere varan kayıp kaçak oranının deprem sonrasında yüzde 75'lere çıktığını gördüklerini, bunun için özel çalışma noktasında işbirliği yapma kararı aldıklarını belirtti. Nebati, bu çalışmaların projelendirilmesi ve afet fonu üzerinden değerlendirilerek hızlı bir şekilde çözüm noktasına gitmesi noktasında çalışmaları hızlı bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Nebati, depremden birinci derecede etkilenen şehirlerin altyapı ve üstyapı çalışmaları için belediyelerin ödenek taleplerini de hızlı şekilde karşıladıklarına dikkati çekerek, bu ödenek taleplerine ek olarak yapılabileceklere ilişkin çalışmalar yürüttüklerini, ilerleyen günlerde başta Kahramanmaraş olmak üzere depremde zarar gören tüm belediyelerin ihtiyaçlarını bir nebze giderecek adımları da atacaklarını bildirdi.

Cumhuriyetin ikinci asrında, yani Türkiye Yüzyılı'nda ülkeyi çok daha yüksek zirvelere taşıyacaklarının altını çizen Nebati, "İlerleyen dönemde birinci önceliğimiz depremden etkilenen tüm illerimizi eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak, daha konforlu ve yaşanabilir bir hale dönüştürmek, depremzede vatandaşlarımıza huzurlu yuvalarının anahtarlarını bir an evvel teslim etmektir." diye konuştu.