Bakan Karaismailoğlu, yeni Trabzon Havalimanı'nın detaylarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'a özgün ve en güzel havalimanını yapacaklarını belirterek, havalimanının yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli olacağını ve aynı anda 20 uçağa hizmet verebilecek kapasitede planlandığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'a özgün ve en güzel havalimanını yapacaklarını belirterek, havalimanının yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli olacağını ve aynı anda 20 uçağa hizmet verebilecek kapasitede planlandığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, yapılması planlanan yeni Trabzon Havalimanı'nın detaylarını açıkladı. Gelişen turizmle birlikte mevcut havalimanının artan ihtiyaca zor cevap verdiğini belirten Karaismailoğlu, bu sebepten ötürü yeni havalimanı yapılacağını ifade etti. Projelerin tamamlandığını, bu yıl içinde ihalesine çıkmayı planladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Yeni Trabzon Havalimanı yılda 15 milyon yolcuya ve aynı anda 20 uçağa hizmet edebilecek kapasitede planlandı. 3 milyon metrekarelik dolgu alana inşa edeceğiz. İç-dış hat giden yolcular için 40 bin metrekare, iç-dış hat gelen yolcular için 20 bin metrekare, VIP-CIP yolcular için 2 bin metrekare olmak üzere toplam 67 bin metrekare terminal binası inşa edeceğiz. Terminal binası, ticari alanlar, bagaj manipülasyon, teknik hacimler ve ofis alanları ile birlikte 100 bin metrekare büyüklüğe ulaşacak. Pistin uzunluğu 3 bin 250 metre olacak. Bin 250 araçlık kapalı otopark yapacağız. Yolcularımızın uluslararası standartlarda konforla seyahatlerini sağlaması için Trabzon'a özgü ve en güzel havalimanını inşa edeceğiz." dedi

"Trabzon ekonomisi gaza basacak"

Yeni Trabzon Havalimanı'nın sayılı projeler arasında yer alacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, bu projeyi yaparken Trabzonspor tesislerini özenle koruyacaklarının altını çizdi. Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eseri daha yapacaklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, bu projenin hayata geçmesiyle Trabzon ekonomisinin gaza basacağını kaydetti. Turizmle birlikte ekonominin, sanayinin, üretimin, istihdamın hızla artacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, Trabzon'a yakışır mega projeler planladıklarını, Trabzon için büyük düşündüklerini ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, "Onlar konuşur, AK Parti yapar. Geçmişte olduğu gibi her zaman Trabzon'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz milletimizden aldığımız güçle çıktığımız bu kutlu yolda, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs seçimlerine az kaldı. Bu istikrarın, bu huzurun devam etmesi için milletimize büyük işler düşüyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek sözlerini noktaladı. - TRABZON