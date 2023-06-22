Bakan Kacır, Kahramanmaraş'a 34 milyon liralık yatırım sözleşmesini imzaladı

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş'ın iyileştirilmesi kapsamında DOĞAKA ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Kuyumcular Odası tarafından yürütülen projenin imza öreni, EXPO 2023 alanında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin konuşmasının ardından kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen 11 ili birlikte ayağa kaldıracaklarını belirtti. Devlet olarak depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraşlının yanında yer aldıklarını, bu çerçevede ilk olarak depremzedelerin yaralarının sarıldığını kaydeden Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgenin acil ihtiyaçlarının temini noktasında da sanayicilerle yakın iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Bakan Kacır konuşmasının ardından projelerin sözleşmelerini imzaladı.