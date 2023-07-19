BAE ile imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşmaya Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Minnettarız

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar doları bulan ekonomik anlaşmalar ile ilgili açıklama yaptı. Şimşek, "İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız" dedi.

BAE İLE 50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kalabalık bir heyetle temasta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinden sonuçlar çıktı. Türkiye ile BAE arasında pek çok alanda 50.7 milyar doları bulan anlaşmalar imzalandı.

"ANLAŞMALAR, BAE'NİN PROGRAMIMIZA OLAN GÜVENİNİ GÖSTERİYOR"

Anlaşma ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter hesabından İngilizce açıklama yaptı. Şimşek, şunları söyledi: "Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. "BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız."